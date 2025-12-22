騎士禮讓行人慘遭張文割喉身亡！姐手寫信：希望為你擋一切

38歲蕭姓保全騎車遭張文割頸身亡，姊姊手寫信引網友鼻酸。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 台北車站內、中山商圈發生震驚全國的隨機砍人事件，造成包含凶嫌張文在內共4死11傷，一名38歲蕭姓保全騎車停等禮讓，遭過馬路的張文襲擊割頸傷重身亡。蕭姓騎士姊姊重返現場留下親筆紙條，訴說對弟弟思念更直言「真希望為你擋一切」，令網友們感到鼻酸。

蕭姓男子當時騎車準備去上班，看到張文穿越馬路遂停下禮讓，不料遭襲擊割頸，緊急送往馬偕急救仍傷重不治。日籍資深記者木下黃太顯示，蕭男遭刺傷後仍強忍劇痛站在路邊打電話，還指引警方追捕嫌犯方向，手中緊握手機，畫面停留在LINE介面。

蕭男姐姐親筆寫的手寫信出現在中山南西誠品前的悼念區，「親愛的弟弟～forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴。我愛你，我們全家都愛你。真希望我替你擋這一切。永遠無法釋懷的我，我們一直會陪著你，別怕！感謝社會大眾！」

民眾看到蕭男姊姊留下的紙條，拍照上傳到社群平台並寫下「社會破破爛爛，總有人要來縫縫補補」、「看完轉身就是猛然掉淚，面對突如其來的完全且陌生的惡意，幾條生命就這樣沒了」，並呼籲「希望家屬們可以看到世界還是有善意的。要對世界、社會懷抱希望啊！」

