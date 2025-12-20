騎士等紅燈被張文砍死！姊心碎問犯案動機 卓榮泰：一定努力還大眾真相

記者陳思妤／台北報導

北捷台北車站、中山站一帶昨（19）日發生隨機攻擊，27歲的兇嫌張文丟擲煙霧彈、砍殺路人後墜樓，整起事件釀成4死11傷，其中一名37歲的蕭姓機車騎士只是在等紅燈，就被張文持長刀砍頸，送醫不治。行政院長卓榮泰今（20）日前往醫院探視傷者，也見到了騎士的親姊姊。他承諾，了解動機之後，該檢討、該加強的一併會來處理，一定努力讓這個事件真相還給社會大眾。

張文昨天先在台北車站隨機攻擊後，又轉往中山站一帶，先是丟擲煙霧彈，接著持長刀衝向人群，還闖進中山南西誠品百貨行兇。37歲的蕭姓機車騎士在事發時，正在等紅燈，竟然就被走過的張文持長刀砍頸，白衣瞬間被血染紅，他堅持往前騎了幾秒後倒地，送醫搶救後不幸身亡。

卓榮泰今天到馬偕醫院探視傷者與受害者家屬，卓榮泰首先感謝醫護漏夜搶救，他說，第一位探視的劉先生是北捷公司同仁，基於職責保護機房，看到外面有煙霧大火，就衝出來要撲滅、搶救、了解狀況，以至於造成嗆傷，還好沒有其他外傷，肺部經過醫治也非常安全跟乾淨，現在正在急診室觀察，穩定後或許經過醫囑就可以回去休息。他希望北捷能夠對劉先生予以嘉獎，成為大家共同學習的教材，負起責任讓可能的損害跟危險降到最小。

卓榮泰也談到不幸喪命的蕭姓騎士，他遺憾說，蕭先生被張嫌持刀砍傷，現場有一位醫師對他進行了必要的急救，但是來到馬偕後失血量過多，醫護團結一直進行急救到半夜四點左右，但還是宣告不幸消息。

卓榮泰沉重說，「現場看到蕭先生的大姐、三姐…心情當然是很沉重，她們也希望能夠了解到動機，找出家庭跟社會教育的原因，為什麼讓一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸」。卓榮泰承諾，了解動機之後，該檢討、該加強的一併會來處理。

卓榮泰強調，昨天到現在所有國內重要的鐵公路、捷運、航空站、車站，都加強戒備，見警率增加、人數增加、配備增加，這要持續一段時間，務必要讓國人取得最大的心理安定。

卓榮泰強調，警政署強力偵辦當中，現在有人在媒體、平台上發布不實以及引起大家不安的訊息，也請大家千千萬萬要制止，政府已經透過各種管道要揪出這種危害社會動亂的份子，也請大家不要傳播不實的消息，以保持社會最起碼的安定。

「給政府多一點時間跟信心，給台灣多一點時間跟信心」，卓榮泰承諾，一定努力讓這個事件真相還給社會大眾。

