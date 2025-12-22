騎士等紅燈被張文砍死 蔣萬安揭「3方向理賠撫卹」：接到許多捐款

記者陳思妤／台北報導

北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷，其中一名37歲的蕭姓機車騎士只是在誠品南西店外等紅燈，就被張文持長刀砍頸，送醫不治身亡。外界憂心，他受害時人不在北捷也不在百貨內，理賠撫卹如何計算。對此，台北市長蔣萬安今（22）日表示，社會局會彙整犯罪被害者保護協會補償、保險理賠以及相關撫卹，也陸續接到許多捐款，一定會用在照顧這次不幸的傷亡者身上。

張文19日先在台北車站隨機攻擊後，又轉往中山站一帶，先是丟擲煙霧彈，接著持長刀衝向人群，還闖進中山南西誠品百貨行兇，整起事件釀成4死11傷。57歲的余家昶在台北車站英勇制止張文點燃汽油彈，成功阻止更多傷亡，但卻不幸被砍喪命，蔣萬安21日宣布，北捷理賠500萬元，並根據台北市民協助警方逮捕嫌犯之條例，給予600萬撫卹金。

而37歲的蕭姓機車騎士在事發時，正在等紅燈，就慘遭走過去的張文持長刀砍頸，白衣瞬間被血染紅，他堅持往前騎了一小段路後倒地，送醫搶救後不幸身亡。

蔣萬安今天下午出席道路交通安全會報，會前面對記者堵訪，被問到，騎士遇害時不在北捷也不在百貨，撫卹金會如何給予？蔣萬安強調，目前有三個方向，包括犯罪被害者保護協會相關的補償，還有保險理賠以及相關撫卹，社會局會彙整，「也陸續接到許多捐款，一定會用在照顧這次不幸的傷亡者身上」。

