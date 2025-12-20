騎士等紅燈遭割喉亡 求路人幫傳話爸媽…家屬：不會原諒

記者李汶諭、粘菀瑄／台北報導

張文持長刀衝進南西誠品之前，隨機在馬路邊行凶，導致37歲蕭姓機車騎士中刀，血流不止，送醫後不治。事後發現原來他是一名台壽保全，事發當時剛從公司下班離開，最後身影被路過騎士錄下，更有目擊民眾指出，蕭姓騎士生前最後一句話，是請路人轉達「記得跟我爸媽說我很愛他們！」

台壽保全等紅燈遭割喉。

捷運中山站大馬路上，凶嫌張文手持長刀，快步朝誠品南西方向邁進，下一秒，一個揮手朝白衣騎士划過一刀，現場尖叫四起。

只見白衣騎士一開始沒有發現不對，但胸口迅速被鮮血浸溼，換個角度，行車紀錄器第一視角直擊，白衣騎士轉彎後隨即停下車輛，接著連人帶車倒地不起。

回到事故現場血跡斑斑，機車上物品散落一地，警方立即拉起封鎖線。無辜遭到波及的37歲蕭姓騎士，有網友在社群平台發文指出，親眼目睹張文砍人過程，更看到蕭姓騎士倒下瞬間，一群人立即衝到現場、脫下外套替他止血，只見蕭姓騎士意識逐漸消失，最後留下一句「記得跟我爸媽說我很愛他們」，隨後送往馬偕醫院不幸身亡。

騎士倒下前最後一句話是拜託路人告訴爸媽「我很愛他們」。

蕭姓騎士家屬：「殺了我弟弟，我不會原諒他！」

家屬氣憤喊不會原諒。

壓不住憤怒語氣，從事保全業的弟弟騎車經過卻永遠回不了家，20日一早，家屬也前往馬偕醫院進行相驗。

行政院長卓榮泰：「現場有一位醫師已經對他進行必要的急救，來到馬偕的時候，雖然血已經不再那麼的溢流出來，但是失血量過多。」

騎士遇刺，鮮血立刻溢流。

一條寶貴性命無辜消逝，北車中山隨機殺人案件不只家屬悲痛，也造成全台灣民眾不小衝擊。

