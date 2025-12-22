騎士等紅燈遭割頸身亡！親姊現身慟喊：真希望替你擋這一切

騎士等紅燈遭割頸身亡，親姊一張紙條讓全網淚崩。圖／攝影李智為、翻攝自Threads

台北捷運19日迎來黑暗的一天，27歲兇嫌張文先後在捷運台北車站、中山站投擲煙霧彈、隨機砍殺路人，其中一名停等紅綠燈的37歲蕭姓騎士遭割頸砍傷，血流不止送醫後仍不治身亡。不少民眾到案發現場放上鮮花哀悼，其中一張來自姊姊的紙條讓全網都淚崩了。

19日張文先是在捷運台北車站M7出口投擲煙霧彈、揮長刀砍向路人，導致1死1傷，隨後又到中山商圈，在斑馬線上投擲煙霧彈，接著拿出長刀快步朝路人攻擊。一名停等紅綠燈的蕭姓騎士只因與張文「對到眼」，慘遭割頸，瞬間血流如注，他強忍劇痛牽著機車停靠路邊，原本想打電話求救，最終倒地昏迷，送醫後不治身亡。

廣告 廣告

蕭姓騎士姊姊離開警局時怒批：「他殺了我弟弟！」圖／翻攝畫面

事發後，姊姊到警局作完筆錄，面對記者追問高喊「犯人殺了我弟弟，我們不是犯人家屬，我們是受害者家屬」，引起外界不捨。

這起隨機砍人案震驚全國，大批民眾紛紛到案發地點致上鮮花哀悼，有網友看到來自受難騎士姊姊的紙條，短短幾段文字，卻讓人感到心碎。

蕭姓騎士姊姊親筆紙條讓全網都淚崩了。圖／翻攝自Threads

紙條內容寫道「親愛的弟弟～forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望替你擋這一切，永遠無法釋懷的我......我們一直會陪著你，別怕！感謝社會大眾！」

貼文曝光後讓大批網友感到不捨，紛紛表示「騎士的姐姐寫的好感人」、「還年輕的說，太無辜了」、「真的很令人傷心」、「超悲傷」、「阿彌陀佛，阿們」、「原本很幸福的一家人，被這樣搞」、「原本好好的一個人，原本好好的一家人」、「願安息」、「辛苦了大哥」。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

只因對到眼就遭砍！騎士死前狂揮手示意抓人 緊握手機「這畫面」惹鼻酸

從乖學生變殺人魔張文！王浩宇嘆「真的想知道原因」 專家：多做2件事結果可能不同

北捷隨機砍人時「為何路人不跑」？王婉諭嘆：這是台灣的幸運也是脆弱