騎士等紅燈遭張文割喉爆血亡！ 親姊痛喊：他殺了我弟弟

張文朝路人及騎士隨機攻擊。（翻攝畫面）

27歲通緝犯張文昨（19日）在台北車站、中山站丟擲煙霧彈並持刀隨機砍人，造成4死9傷悲劇，其中1名死者是機車騎士，死者姊姊昨晚離開警局時，怒向鏡頭喊道「他殺了我弟弟」，惹人鼻酸。

此隨機殺人案發生後震驚社會，經警方調查發現，張文犯案前先於多處縱火，隨後來全副武裝來到北車M7出口丟煙霧彈，揮舞長刀，造成1死1傷。

隨後張文徒步走到鄰近的中山站，由於正值下班時間，附近人潮眾多，他在斑馬線上丟擲煙霧彈後拿出長刀，快步朝路人隨機攻擊，並進入誠品南西店繼續行兇，最後遭圍捕時墜樓身亡，總計造成4死9傷。

等紅燈遭砍 機車騎士爆血送醫身亡

而網友所拍下畫面可見，當時1名等紅燈機車騎士遭砍後，白衣一瞬間遭鮮血染紅，後來他硬撐騎到轉角後倒地，送醫後仍宣告不治。

痛不欲生！ 死者親姊怒喊：他殺了我弟弟

根據《民視新聞網》報導，這名騎士的姊姊昨晚於警局做完筆錄後，向鏡頭喊道「犯人殺了我弟弟，我們不是犯人家屬，我們是受害者家屬」。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

犯案動線一次看！張文隨機殺人前「折返租屋處」縱火 畫面曝光

中山砍人案張文父母低調現身！警方搜索老家 帶走3關鍵物品

快訊／北捷恐攻案再添死者！累計4死 「中山站遭砍37歲王男宣告不治」新光醫院證實