騎士等紅燈遭砍死「恐無法獲北捷、百貨理賠」 蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安強調，各界的捐款都會用在這次傷亡者的身上。資料照，李政龍攝



北捷台北車站、中山站12日發聲隨機攻擊事件，導致4死11傷，其中一名死者37歲蕭姓騎士剛好行經現場，不在北捷內也不在誠品南西店內，恐怕只能獲得被害補償金180萬元，捷運和百貨可能無法理賠。對此，台北市長蔣萬安今（12/22）表示，社會局彙整犯罪被害者保護協會等補償，還有接獲許多捐款，都會用來照顧不幸傷亡者。

整起隨機攻擊案件，除兇手張文外，共造成3人死亡。其中余家昶在北捷奮力阻止張文點燃汽油彈，不幸被砍喪命，蔣萬安昨宣布除北捷500萬元理賠外，北市府會依「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」再給600萬撫卹金；另名在誠品南西遭砍殺的銀行員，市府也會協助家屬與百貨業者討論理賠。

廣告 廣告

至於蕭姓騎士，事發時僅是停等紅燈就被張文砍中頸部身亡，因遇害地點不在百貨也不是北捷中，外界關心後續如何理賠？

對此，蔣萬安今天主持道安會報時回應，目前有3個方向，一個是犯罪被害者保護協會相關的補償，社會局也會彙整保險理賠及相關撫卹，另外也接到社會各界陸續捐款，這些都會用在照顧這次不幸傷亡者身上。

更多太報報導

不抽菸也可能肺癌！中研院新研究曝運動者、女性要注意這些事

台大父女檔醫師為北捷傷者搶命 醫界致敬：在人最脆弱時站他身旁

北捷隨機殺人「非突然發瘋」 醫師揭「長期與社會斷聯」風險