北捷、中山站發生隨意攻擊案，用肉身阻擋嫌犯的余家昶，獲得1280萬賠償金，其中包括600萬的撫恤金，不過，同樣死亡的蕭姓騎士、王姓行員，卻因為不符合法源，無法獲得撫卹金，市府將發起捐款，讓家屬獲得更好的照顧。

余家昶在北捷挺身而出，政府從優補償，總共1280萬補償金，包括補償180萬、撫卹600萬，以及500萬的保險，不過，同樣喪命的蕭姓騎士、王姓行員，卻因為不符合協助警方，或主動逮捕嫌犯，無法獲得撫恤金。台北市議員（民）許淑華：「目前這三位受害者，只有可以領到犯罪被害人保護協會，所提供的180萬的補償金，另外喪葬費的部分，應該是台北市政府會全力來協助，針對撫恤的部分只有蕭（余）先生有，我們希望盡量爭取到最高的理賠，跟最好的撫恤以及慰問。」

騎士等紅燈遭砍「恐無600萬撫恤金」 北市府發起捐款

余家昶捨身救人，政府從優補償１２８０萬元（圖／民視新聞）





仔細看，蕭姓騎士，只獲得180萬補償，因為上班途中不幸身亡，還有職災慰問金，總共45個月薪水，王姓行員，只有補償180萬元，是三人中最少的。台北市勞動局長王秋冬：「（蕭姓騎士）所以他是在上下班途中，遇到事故，因此他可以具有職災的補償金，包括40個月的補償金，還有5個月的喪葬補助。」

蕭姓騎士、王姓行員因不符合撫卹金發放，無法獲得６００萬撫卹金（圖／民視新聞）









台北市議員（國）詹為元：「如果有議員認為說，現在發放的規則標準太過嚴苛，可以讓他放寬的話，當然我認為提出法律的修正案等等，也不失為一個方向，但回到這一次的立場裡面，基本的法條還是應該要尊重。」外界認為撫卹金發放，太多嚴苛，北市也將透過捐款方式，讓家屬能獲得更好的照顧。

