騎士等紅燈「遭張文砍頸」 姊悲留「94字」惹鼻酸！

社會中心／江姿儀報導



北捷台北車站M7出口及中山站誠品南西百貨周邊，19日傍晚發生震撼社會的重大暴力案件。27歲男子張文先後在多個地點投擲多顆煙霧彈並縱火，隨後持長刀對不特定民眾發動攻擊，最終遭警方包圍後墜樓身亡，造成包含嫌犯在內共4人死亡、多人受傷，引發社會高度不安。近日不少民眾前往事發地點獻花致哀，而遭砍騎士的姊姊也寫卡片給弟弟，感人內容惹鼻酸。





白衣騎士等紅燈「遭張文砍頸」喪命！姊悲留「94字手寫信」：希望替你擋…

凶嫌張文先是在北捷台北車站犯案，又轉往中山商圈持長刀砍人，釀4人死亡。（圖／翻攝畫面、民視新聞）

19日傍晚張文先是在北捷台北車站丟煙霧彈製造混亂，並持刀對不特定民眾發動攻，又轉往人潮眾多的中山商圈繼續丟擲煙霧彈，還持長刀衝入人群瘋狂揮刀，造成4人不幸身亡（包含凶嫌）、多人輕重傷的悲劇。其中1名死者遇害時，正騎著機車等紅燈，頸部遭凶嫌砍傷，即使白衣被鮮血染紅，他仍勉力將車輛停靠至路旁。他最終因傷勢過重倒地不起，手中還緊握手機，疑似想聯繫家人，僅來得及向路人說「記得跟我爸媽說我很愛他們！」。

白衣騎士頸部被張文砍傷，倒地時還抓著手機，疑似想聯繫家人，還向路人說「記得跟我爸媽說我很愛他們！」。

白衣騎士頸部被張文砍傷，倒地時還抓著手機，疑似想聯繫家人，還向路人說「記得跟我爸媽說我很愛他們！」。（圖／翻攝畫面、翻攝自YouTube@mnop4731 YT））





不少民眾前往事發地獻上鮮花、卡片，表達不捨與哀悼。

不少民眾前往事發地獻上鮮花、卡片，表達不捨與哀悼。（圖／民視新聞）





案發後隔天（20日）民眾陸續自發到中山站外獻花致哀，祝願亡者安息、在世者安好。騎士姊姊也再回到心碎現場，留下親手寫卡片悼念，表達愛與不捨。只見燈桿上藍底黑字的信紙，寫著「親愛的弟弟～forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你。真希望替你擋下這一切，永遠無法釋懷的我……我們會一直陪著你別怕！」。





騎士姊姊也留下手寫卡片「真希望替你擋下這一切，永遠無法釋懷的我……我們會一直陪著你別怕！」。

騎士姊姊也留下手寫卡片「真希望替你擋下這一切，永遠無法釋懷的我……我們會一直陪著你別怕！」。（圖／民視新聞）





原文出處：白衣騎士等紅燈「遭張文砍頸」喪命！姊悲留手寫信慟喊：希望替你擋…

