騎士背包開口笑 薪水險飛了

謝姓男子背包拉鍊忘拉導致一萬五千元薪資飛出灑滿街，暖警眼尖撿回，將現金歸還原主。（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟∕台北報導

一名謝姓男子日前下午騎車行經台北市辛亥路段，因背包拉鍊未拉妥，剛領到的一萬五千元薪水沿路飛散。所幸北市大安分局員警巡邏時發現，主動拾回並找到焦急的謝男，將現金物歸原主。

台北市政府警察局大安分局十七日發布訊息說明，轄下羅斯福路派出所警員留博政、陳珮玟於十一月二日下午二許執行巡邏勤務，駕車行經辛亥路三段國青宿舍前、近基隆路三段路口時，發現路面上散落多張千元大鈔，立即下車查看。

員警擔心是民眾遺失的辛苦錢，隨即將現金撿拾完畢，清點後確認總金額為一萬五千元。

正當員警依規定準備返回派出所辦理拾得物登錄程序時，途中注意到一名謝姓男子騎著機車在附近徘徊，神情慌張、四處張望，便主動上前關心。

經詢問，在懷愛館（殯儀館）任職的謝男表示，他剛領到薪水，騎車上班途中行經該路段時，因隨身背包拉鍊未確實拉上，導致內含一萬五千元的薪資現金全數飛散，正焦急地返回尋找。

員警聽聞後，立即告知謝男「這筆錢我們已幫你撿起來了」。

謝男聞訊後又驚又喜，頻頻向警方致謝，直呼「真是太幸運、太感謝警察了」。隨後，謝男陪同員警返回派出所，順利完成失物認領手續。

大安分局藉此呼籲，民眾外出時若攜帶現金或貴重物品，務必妥善保管，並再三確認背包拉鍊或口袋已確實關妥，避免財物遺失。