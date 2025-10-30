基隆中山隧道驚見「黑衣女鬼」 真相曝光！警追查3人全數開罰

騎士半路見「隧道有鬼」嚇崩，恐怖黑影照瘋傳。翻攝自臉書靈異2公社



日前一名男子駕車行經基隆市中山隧道時，二度目擊疑似「長髮女鬼」，嚇得他趕緊拍照下來，事後心神不寧，還跑去媽祖廟拜拜求平安，照片PO網後引發熱議。不過警方調閱監視器後查出真相，所謂「鬼影」其實是一名23歲女子為拍萬聖節影片而刻意裝扮，加上友人協助拍攝，結果誤嚇路人，3人全數遭警方依法舉發。

最近一連幾天下雨，讓中山隧道更顯陰涼，有民眾在臉書「靈異公社」分享，先前騎車經過基隆仙洞一處隧道時，騎到一半突然看到一個黑色人影，全身黑、長髮披肩且頭部向內，當下覺得怪異，後來回程時又看到一次，且這次頭部還向外轉了，嚇得他拍下照片後就火速離開現場。

照片PO出後在網路瘋傳，還有不少路過民眾在下方留言表示「真的不是AI，昨天經過有看到」，基隆當地民眾也議論紛紛。拍下照片的民眾昨日（10/29）受訪時表示，當時那個人正臉朝向車道，他想拍照後再自己確認到底看到的是什麼，後來越想越不安，跑去媽祖廟拜拜後得到聖筊，說是人為才稍微寬心，事後又想到最近是萬聖節，覺得「女鬼」根本就是民眾變裝上街。

基隆警分局對此表示，目前仍未接獲任何報案或求助畫面，不過為釐清網傳事件真偽，已主動派員前往現場勘查，並調閱監視器畫面釐清，結果發現當晚一輛由30歲江姓男子駕駛的轎車違規停在隧道內，車上26歲李姓男子與23歲岩姓女子下車取景拍攝。女子當時身穿黑衣、披著長髮，站在隧道內由李男操作手機拍照。

警方調查後通知3人到案，3人供稱只是為拍攝萬聖節宣傳短片取景，並無惡意嚇人。不過，他們違規停車及行人進入隧道的行為，已違反《道路交通管理處罰條例》，違停可罰300至600元、行人違規各罰500元。此外，警方也將依情節研判是否涉及《社會秩序維護法》驚嚇他人或危害公共安全，若被認定違法，最高可處3萬元罰鍰。

警方調閱監視器，拍到事前有3個人在現場。翻攝畫面

09:17出稿 15:35更新（警方開罰3人）

