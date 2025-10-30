基隆中山隧道驚見「黑衣女鬼」 真相曝光！警追查3人全數開罰
日前一名男子駕車行經基隆市中山隧道時，二度目擊疑似「長髮女鬼」，嚇得他趕緊拍照下來，事後心神不寧，還跑去媽祖廟拜拜求平安，照片PO網後引發熱議。不過警方調閱監視器後查出真相，所謂「鬼影」其實是一名23歲女子為拍萬聖節影片而刻意裝扮，加上友人協助拍攝，結果誤嚇路人，3人全數遭警方依法舉發。
最近一連幾天下雨，讓中山隧道更顯陰涼，有民眾在臉書「靈異公社」分享，先前騎車經過基隆仙洞一處隧道時，騎到一半突然看到一個黑色人影，全身黑、長髮披肩且頭部向內，當下覺得怪異，後來回程時又看到一次，且這次頭部還向外轉了，嚇得他拍下照片後就火速離開現場。
照片PO出後在網路瘋傳，還有不少路過民眾在下方留言表示「真的不是AI，昨天經過有看到」，基隆當地民眾也議論紛紛。拍下照片的民眾昨日（10/29）受訪時表示，當時那個人正臉朝向車道，他想拍照後再自己確認到底看到的是什麼，後來越想越不安，跑去媽祖廟拜拜後得到聖筊，說是人為才稍微寬心，事後又想到最近是萬聖節，覺得「女鬼」根本就是民眾變裝上街。
基隆警分局對此表示，目前仍未接獲任何報案或求助畫面，不過為釐清網傳事件真偽，已主動派員前往現場勘查，並調閱監視器畫面釐清，結果發現當晚一輛由30歲江姓男子駕駛的轎車違規停在隧道內，車上26歲李姓男子與23歲岩姓女子下車取景拍攝。女子當時身穿黑衣、披著長髮，站在隧道內由李男操作手機拍照。
警方調查後通知3人到案，3人供稱只是為拍攝萬聖節宣傳短片取景，並無惡意嚇人。不過，他們違規停車及行人進入隧道的行為，已違反《道路交通管理處罰條例》，違停可罰300至600元、行人違規各罰500元。此外，警方也將依情節研判是否涉及《社會秩序維護法》驚嚇他人或危害公共安全，若被認定違法，最高可處3萬元罰鍰。
09:17出稿 15:35更新（警方開罰3人）
更多太報報導
有片／日本熊闖入校園！從高中到幼兒園全淪陷 體育館吊掛、打破玻璃門
粿粿、王子公開合體「1句話」露餡 被問捲范姜彥豐婚變反應曝光
王子遭控讓范姜彥豐戴綠帽 2個月前被問粿粿婚變反應曝光
其他人也在看
隧道內見黑衣女子！ 用路人怒：嚇到騎車摔傷
基隆市 / 綜合報導 基隆市中山隧道內，日前發生人嚇人嚇壞人的事件。平常車來車往的隧道內，竟然有一位穿著黑衣、披頭散髮的女子站在旁邊，讓目擊民眾心裡留下陰影，隔天騎車摔倒受傷。根據調查，原來是同行3人為了拍萬聖節宣傳片，專程到隧道內拍攝取材，但可能因此違反社維法及道路安全處罰條例等，警方將持續調查、依法辦理。一男一女走在馬路上，背後還停了一輛白色轎車，兩人走沒幾步還停下來四處張望，但這不是旅遊景點，而是在基隆中山隧道內，隧道內平常車來車往，但這兩人不只走來走去還留下這張照片。女子身穿黑衣披頭散髮，站在隧道內讓男子拍攝，加上光線讓人覺得陰森又恐怖，也有用路人因此被嚇到，基隆市民賴信亨說：「為什麼偏偏在這時間點，然後用這種扮鬼的方式然後站在隧道裡面，讓這些不管是騎士或是駕駛者經過的時候，心裡會有陰影，我認為這個太過份了，確定是人為因素的話心裡會比較放心。」民眾嚇了好大一跳，心中留下陰影，隔天騎車還因精神不濟犁田摔傷，根據警方追查拍照的人不只兩人，而是有三個人，26日晚間7點多，駕駛開到隧道內，讓一男一女下車拍照，拍完照後他們再分別上車離開現場，根據了解他們是因為萬聖節要拍宣傳影片，所以在隧道內拍攝當素材，基隆市民說：「人嚇人會嚇死人，鬼嚇人不會死人。」警方也表示涉案的3人，可能違反社維法及道路安全處罰條例等，將持續調查依法辦理。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
西門町「一星」水果攤又惹怨！ 南韓客買「芒果+釋迦」830元
台北西門町水果攤，又被外國遊客喊坑錢！ 日前有對韓國姊妹前往水果攤購買一份釋迦和一份芒果，結果價格高達830元，讓他氣得投訴媒體！ 我們實際前往西門町請外國人幫我們買相同組合，要價410元，而另一組台灣人更貴，要價778元，相比一般市面上水果攤貴上5倍，讓觀光客痛批根本坑錢。對此北市商業處表示，將前往了解狀況。 #西門町#水果攤#坑錢#芒果#釋迦東森新聞影音 ・ 19 小時前
扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞
社會中心／李世宸、莊柏驊、陳崇翰 基隆報導萬聖節快到了，但民眾可別上街亂嚇人，日前一名男子駕車經過基隆市中山隧道，兩次目睹一名長髮女鬼就站在隧道旁，嚇得他趕緊拍照下來，還跑去媽祖廟拜拜求平安，照片事後被po上網引發關注，現在警方也要去查，若真的發生故意嚇人，會以社維法開罰。民視 ・ 17 小時前
彩券行女員工拒絕追求遭砍成重傷 「乾哥」狼狽落網遭判10年8月
台南今年6月間發生一起恐怖情殺案，59歲陳姓男子因追求彩券行「乾妹」不成，竟數次跟騷恐嚇，最終持美工刀闖進店裡狠砍，再開車逃往龍崎山區畏罪自焚，警方逮到人時，陳男多處燒燙傷、骨折，雖撿回一命，也得面臨刑事責任，近日被台南地方法院，依恐嚇危害安全罪3罪判處合併執行8月，涉犯殺人未遂罪則判處10年。鏡新聞 ・ 27 分鐘前
王子爆「介入粿粿、范姜彥豐婚姻」 好友王心恬立場卡中間「尷尬回應」
藝人范姜彥豐今（29日）在網路上公布自己的妻子粿粿婚內出軌，並指名道姓說對象就是王子（邱勝翊），不久王子便親自發文道歉，坦承在女方離婚過程中「超過朋友界線」，對相關認識致歉。王子好友王心恬今出席「凱渥集團F.O.F魔登懼樂部」萬聖節活動也被問及了此事。鏡報 ・ 20 小時前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 1 天前
光復救災爆私募款！「機具女神」道歉了：對不起家屬
光復救災爆私募款！「機具女神」道歉了：對不起家屬EBC東森新聞 ・ 1 天前
王子遭爆當了「隔壁老王」！過往情史全曝光 公開認愛女友只有「她」
回顧王子經歷，他在棒棒堂時期，就因為俊美外型在女性粉絲之間坐擁高人氣，出道以來緋聞不斷，早期曾與楊丞琳、鬼鬼傳出緋聞，但都沒有公開承認交往。2022年，他與郭雪芙一同拍攝黑幫電影《山中森林》，當時曾一度爆出「假戲真做」緋聞，不過雙方同樣出面發聲否認。2023年，...CTWANT ・ 23 小時前
該不會有別人？王子出事敖犬曬業配 網友虧：小心是打給王子
藝人王子承認和粿粿之間的不倫戀，偷吃好友妻讓他形象跌落谷底，而同屬棒棒堂成員的敖犬，也被網友揶揄，小心自己的老婆跟王子會有什麼。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
姚元浩右腳掌斷裂免役 「變形縫上百針」連體檢醫師都搖頭
《嗨！營業中》第六季砸重本，首集就帶著藝人們飛往瑞士，將七位藝人送上阿爾卑斯山。姚元浩、鬼鬼吳映潔、莎莎29日出席開播記者會，由於近期閃兵役話題延燒，姚元浩昔日同樣沒有當兵，但背後原因合情合理，連體檢時醫師都說，檢查完就回去等免役兵單。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
日本人超愛「台灣LV」茄芷袋 日長輩：實用.配色復古
台北市 / 綜合報導 許多日本人喜歡來台灣旅遊，伴手禮除了會買鳳梨酥之外，現在連有「台灣LV」之稱的茄芷袋啊(台語)，也受到許多日本人喜愛。旅居台灣的日籍部落客發文分享，在日本的爸媽收到茄芷袋啊(台語)後非常高興，還拿著袋子開心合照。他就分析茄芷袋啊(台語)對日本的長輩來說，除了很透氣、實用，也是會讓他們懷念的復古配色。許多人留言都表示很有共鳴，也有人大讚茄芷袋啊(台語)是台灣之光。 原始連結華視影音 ・ 56 分鐘前
北捷「白髮婦」現身紅線民眾嚇壞 Fumi姨回應了…網讚「太溫柔」
台北捷運上個月的優先席讓座「踹人」風波，要求讓座的白髮婦人一度遭逮捕，後來繳清先前因竊盜被通緝之罰金及犯罪所得，白髮婦也恢復自由身。就有一名網友近日在北捷紅線車廂內發現白髮婦人身影，因為穿著與被踹當天幾乎一樣，因此發文問網友，「在紅線上好緊張…請問脆友們這位是北捷白髮婦嗎？」沒想到，該貼文也釣出Fumi阿姨回文，給白髮婦人獻上溫柔祝福，網友盛讚「太溫柔」。太報 ・ 1 天前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 2 小時前
台南鐵路地下化隧道主結構完成 (圖)
交通部鐵道局南部工程分局28日宣布，台南市區鐵路地下化工程全長8.23公里隧道主體結構完成，將努力達成2026年底通車目標。中央社 ・ 1 天前
高中校園女學生墜樓 起因是3張照片
就讀高雄某高中的小卉（化名）與高中男友小強（化名）分手後，發現自己傳給男友的私密照竟外流，小卉受不了打擊從校園墜樓，幸送醫後撿回一命，學校展開調查，發現私密照是小強外洩，小卉父母心疼提告求償200萬元，法官判小強和他的爸媽應連帶賠償40萬元。自由時報 ・ 4 小時前
范姜彥豐控「王子粿粿婚外情」 王心恬尷尬：不好說什麼
范姜彥豐公開爆料妻子粿粿與藝人王子有不正當關係，引發社會關注！根據時間線梳理，粿粿與王子是在參加《全明星運動會》時相識，當時粿粿已與范姜彥豐交往。婚後兩人互動頻繁，王子不僅知道粿粿的睡覺習慣，還曾在范姜彥豐的貼文下標記粿粿並留言「有一天特別開心」。王子過去感情史豐富，如今捲入婚變風波，被戲稱「小王子」，形象大受影響。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
2年看診20次↑！自行篩檢竟已腸癌第3期 她崩潰：醫生說太年輕不會罹癌
現年23歲女子罹患大腸癌，且癌細胞已擴散至淋巴結進入第3期，女子崩潰喊「我感覺自己快要瘋了」，因為在醫師診斷癌症之前，她已就醫、身體檢查至少20次，醫師還向她表示「太年輕」，可能是喝太多酒、痔瘡、腸易激症候群或月經問題造成不適，不太可能罹患可能致命的疾病。鏡報 ・ 1 天前
粿粿出軌露餡！闖王子房間「他驚醒回怎沒洗澡」 關鍵美國行互動被翻出
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成了戴著綠帽的小丑。」如今有網友挖出粿粿在今年3月美國行時，直闖王子的房間，畫面曝光。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
深夜不孤單！ 三重警暖心尋親讓長者團圓
接獲報案稱轄內有一名疑似迷失老人需要協助警政時報 ・ 6 小時前