南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導

有民眾到高雄一間豆乳雞攤，買了兩包豆乳雞，掛回機車時，其中一包卻不慎掉在地上，老闆見狀，也不多想，霸氣賠一份給客人，反倒是對方不好意思拿，兩人就在攤位前拉扯一番，畫面PO上網，引來上萬名網友按愛心，認為老闆的行為超暖心，搞笑氣憤文章怎麼沒留地址，想用新台幣下架攤位。





騎士豆乳雞掉地！佛心老闆想賠 兩人攤前「你推我讓」po網超逗趣

老闆拿了袋子，迅速又裝了一份豆乳雞，要補給客人，網友看到影片都覺得超暖心。（圖／Threads@teacher_ganlin提供）

老闆把炸好裝袋的豆乳雞，交到客人手上，回到攤位繼續忙碌，只見客人拿了叉子後突然蹲下，原來要搶救掉落地面的豆乳雞。老闆拿了袋子，迅速又裝了一份豆乳雞，要補給客人，還示意要他別撿掉在地上的豆乳雞，但客人疑似不好意思收下，兩人就在攤位前拉拉扯扯。豆乳雞攤業者蘇先生表示，我有看到其中有一包掉出來，我就想說趕快再補同樣的份量，我要拿給他的時候，他說不用啦，小時候都是東西掉在地上，還是這樣吃長大沒關係，我就覺得還是不行，就一直要補給他，就拉拉扯扯這樣。





騎士豆乳雞掉地！佛心老闆想賠 兩人攤前「你推我讓」po網超逗趣

其他的炸物攤販說，若是遇到客人食物沒拿穩，掉在地上，會選擇直接補償。（圖／民視新聞）





蘇老闆說，當時客人總共買了一份大份的豆乳雞、一份豆乳雞丁，總共2百元，儘管是客人手沒拿穩，讓豆乳雞掉落在地，但老闆霸氣賠一份，影片PO上網，引來上萬人按愛心，有網友故意反串，認為老闆這種人活該賺錢一輩子，最氣憤就是文章沒留攤位地址，要用新台幣下架攤位。民眾表示，這個老闆太有愛心了，會想說去多支持他，用新台幣下架他、捧場他、我是覺得很好啊，買了這一次下次就會想再去買啊。

詢問其他類似的炸物攤販，因為炸物外包裝是塑膠袋，蠻常遇到有客人沒拿穩，掉在地上，若是這種情形，通常會選擇直接補償。其他炸物攤販黃小姐表示，因為他只是這樣掉下去，有時候是袋子外面而已，裡面的東西沒有掉出來，我還是會問客人你如果要就是重新挑，不然就是我錢還給你。豆乳雞老闆開業一年多，做生意總會遇到百種突發情形，客人食物掉了，老闆也不多想，選擇直接賠一份，在這歲末年終之際，格外讓人感到暖心。







