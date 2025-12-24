騎士豆乳雞掉地! 佛心老闆想賠 兩人攤前"你推我讓"

南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導

有民眾到高雄一間豆乳雞攤，買了兩包豆乳雞，掛回機車時，其中一包卻不慎掉在地上，老闆見狀，也不多想，直接賠一份給客人，反倒是對方不好意思拿，兩人就在攤位前拉扯一番，畫面PO上網，引來上萬名網友按愛心，搞笑氣憤文章怎麼沒留地址，想用新台幣下架攤位。蘇老闆表示，收攤後不知道留言爆增，感謝大家的善意留言。





豆乳雞放入油鍋裡炸，香氣瞬間撲鼻而來，高雄這間豆乳雞攤，還不到營業時間，就有常客來排隊，生意不錯，但日前發生，有客人剛買完，卻不小心把整包豆乳雞，掉落在地。老闆拿了袋子，迅速又裝了一份豆乳雞，要補給客人，還示意要他別撿了，但客人疑似不好意思收下，兩人就在攤位前拉拉扯扯。豆乳雞攤業者蘇先生表示，他也在一邊推辭說，不要啦不用啦，小時候都是吃掉在地上的東西長大的，所以沒關係啦，那我又一直硬要拿給他，他又一直推所以他就趕快催油門走掉了。





騎士豆乳雞掉地！佛心老闆想賠 網友喊：用新台幣下架攤位

豆乳雞老闆開業一年多，做生意總會遇到百種突發情形，這回遇到客人食物掉了，老闆不多想，直接賠一份，在這歲末年終之際，格外讓人感到暖心。（圖／民視新聞）





蘇老闆說，當時客人總共買了一份大份的豆乳雞、一份豆乳雞丁，總共2百元，儘管是客人手沒拿穩，讓豆乳雞掉落在地，但老闆霸氣賠一份，影片PO上網，引來上萬人按愛心，有網友故意反串，認為老闆這種人活該賺錢一輩子，最氣憤就是文章沒留攤位地址，要用新台幣下架攤位。民眾表示，這個老闆太有愛心了，會想說去多支持他，用新台幣下架捧場他啦、交到客人手上之後就是客人自己的問題，但老闆就是...因為不是每個店家都願意這樣做，老闆還蠻好的。豆乳雞攤業者蘇先生表示，昨天收攤之後留言突然爆增那麼多，都是說要新台幣下架那我很感謝啦，但是其實對我來講只是一個小動作而已。

詢問其他類似的炸物攤販，因為炸物外包裝是塑膠袋，蠻常遇到有客人沒拿穩，掉在地上，若是這種情形，通常會選擇直接補償。其他炸物攤販黃小姐表示，因為他只是這樣掉下去，有時候是袋子外面而已，裡面的東西沒有掉出來，我還是會問客人你如果要就是重新挑，不然就是我錢還給你。豆乳雞老闆開業一年多，做生意總會遇到百種突發情形，客人食物掉了，老闆也不多想，選擇直接賠一份，在這歲末年終之際，格外讓人感到暖心。





原文出處：騎士豆乳雞掉地！佛心老闆想賠 網友喊：用新台幣下架攤位

