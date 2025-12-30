騎士踉蹌油門沒鬆變暴衝 鄰居新車停家裡也被撞

一名騎士騎乘微型電動二輪車返家時，疑似操作不當，竟失控撞倒自家門前的腳踏車。（圖／Threads@888nn5858授權提供）





台中神岡日前發生一起離譜的意外插曲。一名騎士騎乘微型電動二輪車返家時，疑似操作不當，竟失控撞倒自家門前的腳踏車，隨後又一路衝進隔壁鄰居家，導致鄰居的電動機車及剛入手一個半月的進口新車雙雙受損。



事發於28日上午7點多，監視器畫面顯示，該名騎士原本減速準備進家門，卻突然重心不穩、險些跌倒，接著車輛失控向前暴衝。騎士先是撞倒自家腳踏車，隨後連人帶車卡進鄰居停放的汽機車之間。同住家人聽到巨大聲響趕緊出門查看，發現騎士闖禍後，連忙協助將被撞倒的腳踏車扶起，騎士也趕緊將肇事車輛牽回屋內。

受害鄰居事後檢查，發現電動機車車牌歪斜變形，剛買不久的進口車也無辜被撞，感到相當無奈。雖然鄰居並未報案，但將監視器畫面PO上網後表示：「看到這一幕真的又好氣又好笑。」影片曝光後引發網友熱議，不少人批評騎士技術欠佳，也提醒民眾騎車若發生類似重心不穩的情況，第一時間應立即鬆開油門，以免車輛持續亂衝釀成大禍。

