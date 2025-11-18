騎士輾混凝土慘摔險遭撞 警揪元凶最高可罰1.8萬

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗銅鑼鄉縣道128線昨(17)日傍晚，1輛機車疑似輾到地面上的混凝土，連人帶車慘摔在地，驚險的是，差點就被開在後方的汽車撞上，幸好後方的汽車駕駛緊急踩下煞車。警方調閱監視器發現，地上的混凝土是一輛混凝土車經過時滲漏，15分鐘後造成騎士摔車，警方也通知混凝土車駕駛到案，將開出最高1萬8千元罰鍰。

一輛機車騎到路口，要從右邊車道切進左轉車道，機車才剛切進去，突然連人帶車慘摔在道路中間，後方汽車差點撞上，汽車駕駛緊急採下煞車，機車騎士就倒在地上，久久沒辦法起身。

廣告 廣告

事情發生在17日傍晚5點多，苗栗銅鑼鄉這處路口，騎士怎麼會突然摔車，原來地上堆積一層厚厚的混泥土，當時52歲張姓騎士下班，騎車到銅鑼火車站途中，疑似輾到混凝土自摔，幸好當時周邊汽機車車速不快，後方汽車駕駛也很警覺，一看到機車摔倒，馬上停下車，騎士送醫包紮後沒有大礙。

苗栗警分局銅鑼分駐所所長楊旭中說：「發現一輛混凝土預拌車，於行經該路段時，有滲透混凝土情事，導致普重機車駕駛摔車受傷。」

警方調閱監視器追查，發現路面混泥土是一輛混凝土車，傍晚5點多行經路段時不小心滲漏，15分鐘後騎士就輾到慘摔，警方已通知該混凝土車駕駛到案說明，依道交條例告發，對駕駛人開出最高1萬8千元罰鍰，同時通知工程單位，將道路泥沙沖洗乾淨，避免又有人受害。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾疑倒含油垃圾噴濺未清 滿地油漬害女騎士慘摔

轎車右切又欲轉彎 騎士閃躲不及慘摔「路上滾3圈」

幫撿物品「誤觸油門」暴衝 騎士連人帶車慘摔

