騎士逆向拒檢狂奔 警深夜逮6條通緝犯送辦
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
新北市中和警分局員警，日前晚間10時許，在轄內中和區光華路與南工路口，見32歲高姓男機車騎士，涉嫌逆向行車。中和警分局表示，巡邏警上前攔查，高男竟拒檢逃逸，員警一路追逐逮人。原來高姓男子竟是台中地檢署發布的竊盜通緝；台東地院發布詐欺通緝；台中地檢署的詐欺通緝；花蓮地檢署的竊盜通緝；屏東地檢的詐欺通緝；臺東地檢署的毒品防制條例通緝等，共6條通緝犯。全案訊後依法移送新北地檢署偵辦。
中和警分局表示，轄區中和派出所員警，巡邏行經光華路與南工路口時，發現1名機車騎士涉嫌逆向行駛。員警上前示意攔查，但高姓騎士拒不受檢，並加速逃逸。過程中多次逆向行駛、闖紅燈，行徑相當危險，嚴重危及用路人安全。員警持續尾隨追緝，最終於中和區景安路一帶，見高姓男子棄車逃逸，立即上前將他壓制逮捕。
警方表示，全案訊後，將高嫌依詐欺、竊盜、毒品防制條例通緝及公共危險等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦；另外就逃逸過程中的違規行為，分別告發逆向行駛5件、闖紅燈3件、不服稽查取締1件及無照駕駛1件等。
中和警分局呼籲，對於危險駕駛及拒檢逃逸行為，將持續嚴正執法，保障用路人安全。並呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。
照片來源：新北市警方提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 46
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚
新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 133
一家三口12年詐保3000萬！中醫「挫傷172次」存2300萬金條遭起訴
一家三口利用中醫就診紀錄，12年來詐領近新台幣3000萬元保險金，終遭警方揭發並起訴！這家人聲稱在搭乘公共運輸、被電梯門夾到、倒垃圾時摔倒等情境下受傷，找中醫診療並申請理賠，甚至將燕窩冒充藥水製造假就醫紀錄。警方在嫌犯家中查獲260條市值2300萬元的金鑽條塊，及位於花蓮的2間別墅，皆被認定為不法所得而遭追回。這起案件凸顯保險業者在審核理賠時需更加謹慎，以防類似詐騙手法再次發生！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
中山商圈又出狀況? 男突衝誠品南西店 遭警壓制
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導又有男子突然衝進台北市誠品南西店，造成民眾恐慌！周六晚間八點多，有一名男子站在南京西路的馬路中央，警方擔心發生危險，要他趕快過馬路，沒想到，男子突然衝進誠品南西店，情緒還相當激動，讓周造民眾都嚇了一跳，過程中，他除了辱罵員警，還企圖動手，結果遭到警方壓制，帶回管束。民視 ・ 54 分鐘前 ・ 2
五股某國小工友修復震損水管 從鋁梯摔落「後腦著地」重創亡
新北市五股區某國小，在昨天（27日）深夜的7.0強震後，管線因此震壞漏水，一位盡職的62歲林姓工友，在修理時不慎從鋁梯上摔下來，後腦著地重創，緊急送醫搶救後仍在今天凌晨宣告不治，事發全部經過也曝光。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 6
影/中山站外又見驚恐畫面！男過馬路突狂奔衝進誠品南西店 員警壓制上銬
這個月19日晚間，台北捷運台北車站和中山站，接連發生隨機攻擊事件後，拒今僅僅一周左右，中山捷運站晚間再傳有男子突然衝進誠品南西店，當場被警方壓制逮捕的事件。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 10
五股工安事故！19歲男遭「水晶洞」砸頭 送醫後不治
首次上稿：12/27 14:18更新時間：12/27 17:38（更新內文）即時中心／顏一軒報導今（27）日中午12時52分許，新北市五股區外寮路一間工廠驚傳工安事故，某搬家公司一名19歲余姓男子在進行搬運作業時，不慎遭藝品「水晶洞」砸傷頭部，造成後腦嚴重受創，當場血流如注，消防、救護人員到場後發現余男已失去生命徵象，送往林口長庚醫院急救，惟傷勢過重稍早已宣告不治。民視 ・ 1 天前 ・ 3
搬200公斤水晶洞遭砸身亡! 母淚訴19歲兒"沒勞健保"
社會中心／葉為襄、王毓珺、李澤民、吳培嘉 新北報導繼續帶您追蹤，昨天（27日）發生在新北市五股外寮路的驚悚意外！19歲的余姓男子當兵前，到搬家公司打工一個月，沒想到，和雇主一起搬家時，被重達200公斤的水晶洞砸到頭部，導致後腦勺凹陷、失血過多，送醫後不治，下午（28日）遺體相驗，家屬痛哭，質疑雇主沒有投勞健保，怎麼會讓新手去搬這麼重的物品。余姓死者媽媽痛訴到醫院的時候他已經OCHA，所以我想要知道說，這到底一個多小時的時間，到底發生了什麼事情，兒子就這樣子就沒有了，她哭紅雙眼，到殯儀館相驗兒子遺體，怎麼都沒想過，年僅19歲的寶貝兒子，入伍前短期到搬家公司打工，卻從此天人永隔。年僅19歲余姓男子入伍前短期到搬家公司打工卻喪命。(圖/民視新聞網)意外就發生在一瞬間，週六中午12點，19歲余姓工人和26歲的蔡姓同事，站在貨車下方，當時46歲的余姓雇主，站在車上，要把跟170公分成人高的水晶洞、寬60公分，重達200公斤，不料，水晶洞突然倒塌，19歲余姓工人後腦勺被砸出凹洞，血流不止，送醫不治，檢警介入調查，不只媽媽質疑，姐姐也指控搬家公司，防護措施有問題。年僅19歲余姓男子入伍前短期到搬家公司打工卻喪命。(圖/民視新聞網)余姓死者姐姐更補充水晶洞它本身這麼重，為什麼都沒有想過說要用機器，或者是用更多的人力去處理，就是都沒有做事前評估，才會發生這樣的事情。余姓死者媽媽認為他兒子才19歲，可是卻把一個這麼危險的東西，讓他去執行，希望兒子這次犧牲的時候，因為知道現在有很多的雇主，他們是沒有幫勞工保勞健保的，因為兒子也是，希望說相關單位可以重視這件事情。余姓死者母親根本無法接受，19歲兒子沒被投保勞健保，等於工作沒保障，雇主疑似違法，還要員工自行加保工會，家屬嚴肅要求政府得加強工安和勞動檢查，避免類似事件再度發生。原文出處：搬２００公斤水晶洞遭砸慘死！ 母淚訴１９歲兒「沒保勞健保」 更多民視新聞報導嘴邱喊「好想殺人」慘了！男竟揚言到處砍 2網友遭逮身分曝光桃園女「人肉佔車位」被教育！駕駛啥都沒說直接倒車 她嚇到躲開19歲搬家工人搬貨遭水晶洞砸爆頭 送醫搶救不治民視影音 ・ 1 小時前 ・ 2
中山商圈又爆騷動…詭異白衣男「紅燈站路中突衝進誠品」拒檢揮拳襲警
台北市中山捷運站商圈繼19日發生隨機攻擊案後，昨（27）日晚間再度傳出騷動。一名蔡姓男子違規佇立於南京西路斑馬線中央，遭執勤警員引導至路邊時，竟突然拔腿衝進誠品南西店並拒絕盤查，甚至情緒失控揮拳襲警。警方見狀立即將其壓制並帶回保護管束，全案訊後依違反《社會秩序維護法》送辦。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 5
7.0強震過後！蘇花公路驚傳土石崩落 紅色賓士車慘被砸中...引擎蓋凹了
27日深夜，宜蘭外海發生7.0強震，全台有感超級搖晃，各地紛紛傳出落石、大樓磁磚掉落等災情，今（28日）上午，47歲李姓女子駕駛紅色賓士車，行經蘇花公路台9線116.1公里處東澳路段時，突然天降落石砸中賓士車，駕駛李女及車內女乘客都嚇一大跳，所幸均未受傷，不過前方引擎蓋凹陷，車內的安全氣囊也爆出。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
讓殺人少年孝順死者父母？新北割頸案判決惹議 高院急發聲：沒要家屬接受
前（2023）年發生於新北市的校園割頸案受到社會高度關注，就讀國三的郭姓少年為替林姓乾妹出氣，竟持彈簧刀刺殺同校楊姓國三生，案件經過近2年的審理，高院（台灣高等法院）二審加重對郭男、林女的刑度，分別判處12年、11年有期徒刑。楊父不滿表示，曾有法官當庭詢問「讓兇嫌孝順被害人父母」，對此高院則於26日緊急發聲。針對「讓兇嫌孝順被害人父母」爭議，高院26日深夜聲......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 10
台南自撞分隔島！車頭凹陷鑲進電桿 女駕駛棄車逃
台南市 / 綜合報導 台南安平慶平路上，今(27)日上午發生一起轎車自撞分隔島，接著又衝撞電桿的意外，巨大聲響讓周邊住戶出來查看，沒想到一名女子從駕駛座走出來，接著趁空檔逃離現場。警方獲報到場，沒有找到駕駛，只能請拖吊車將車輛吊離，整起案件是否涉及不法情事，現在已經掌握相關事證，通知車主到案說明。白色轎車越來越靠近分隔島，下一秒意外發生了，整台車開了上去，車輛不但沒停下還一路向前衝，直到撞上前方電桿，巨大撞擊聲響，把周邊民眾嚇壞，趕緊出來查看，這時只見一名女子從駕駛座方向，走了出來，趁大家不注意，快速徒步離開，再也不見蹤影。目擊民眾VS.記者說：「因為他其實走滿快就趕快離開現場了，應該是宿醉之類的，酒駕畢竟是很不好的行為，尤其現在代駕那麼多，有可能是酒駕還是怎樣嗎，有懷疑啦，有懷疑，因為如果正常人不會出車禍就走了，差不多3、40歲那邊。」猛烈撞擊導致轎車車頭撞爛，保險桿掀起來，疑似還有漏油情況，警方獲報連同拖吊車一起趕赴現場，整起車禍就發生在台南安平慶平路，今日上午10點多。台南第四分局交通分隊小隊長林雄男說：「駕駛人於肇事後逕自離開現場，本分局目前已掌握相關事證，積極通知到案說明。」肇逃影片曝光後，民眾質疑，難道是到旁邊的KTV唱歌喝酒後上路嗎？至於駕駛是否有涉及不法情事才會心虛逃逸，現在也都成為追查重點。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北割頸案募款達標1424萬 網友勸：快搬家平安生活
新北市校園割頸命案受害家屬獲得社會各界大力支持，新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」專案募款短短3天就突破千萬元，截至目前已達1424萬元，也引發網友熱議，建議楊父一家可以透過善款搬家，好好生活下去。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
國中生割頸案募款破千萬！ 楊父發聲感謝：把愛傳給更需要的人
教育局原目標為新台幣500萬元，截至12月26日止，已媒合1424萬9611元，達成率285%，專案會持續至31日，結案後將善款交給家屬。不過，市府社會局副局長許秀能表示，後續要核對捐款帳務及開立捐款收據，實際媒合金額須待統計完成後陸續更新。對此，楊爸爸、楊媽媽也發出聲明回應...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
追垃圾車跌倒心生不滿 64歲男持利器追砍清潔員
高雄市 / 綜合報導 台中市清水清潔隊，昨(27)日收運垃圾時，1名男子持利器衝出來，要找垃圾車駕駛理論，還拿刀砍垃圾車，嚇得駕駛躲回車內報案，警方到場依現行犯將男子逮捕，警方查出，這名男子疑似因為前一天追不上垃圾車還跌倒，心生不滿，才在昨日持利器追砍駕駛，將他依殺人未遂罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。而附近民眾都說，男子平常無業，喜歡喝酒，有時性格衝動但不會與人結仇，實在沒想到，這次居然會氣到拿利器攻擊清潔隊員。垃圾車停在路中間，旁邊民宅衝出來一名綠衣男子，右手還拿著一把長長的利器，要追垃圾車駕駛，駕駛嚇壞了，躲回車上報警，事情發生在昨日上午11點多，在台中市清水區這條路，當時清潔隊員沿路收運垃圾，卻遇上男子情緒失控，持利器揮砍車輛。民眾說：「(跌倒可能很氣的樣子)。」民眾說：「(不會結仇)。」民眾說：「(愛喝酒，起酒瘋)。」持利器的是64歲蔡姓男子，附近民眾說，蔡姓男子沒有工作，常常自己喝酒，性格衝動，沒有與人結仇，沒想到這次竟然氣到拿利器追清潔隊，衝突地點，距離最近的派出所才大約200多公尺。清水警分局大楊所所長林士欽說：「蔡姓嫌犯於12月26日倒垃圾時，因未能追上垃圾車而跌倒，致心生不滿。」蔡姓男子，疑似因為前一天倒垃圾時，追不上垃圾車跌倒，心生不滿，昨日拿出利器，要和垃圾車王姓駕駛理論，王姓駕駛趕快躲回車內才沒有被砍傷，但蔡姓男子又拿刀狂砍垃圾車，警方獲報趕到現場，將蔡姓男子以現行犯帶回派出所，依涉犯殺人未遂罪嫌移送偵辦，檢方複訊後聲請羈押獲准。清水區清潔隊長邱雅琳說：「本案人員飽受驚嚇，所幸平安無傷。」清潔隊員收運垃圾，卻遇上不理智民眾持利器追砍，已經飽受驚嚇，並且報警，環保局表示，會持續協助清潔隊員的心理輔導關懷。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
律師男友捲詐團 檢察官涉洩密遭罰俸10月逾百萬
桃園市 / 綜合報導 桃園地檢署一名吳姓候補檢察官被控洩漏未公開的書類，給捲入詐團洩密案的律師男友，遭監察院彈劾並移送懲戒法院，雖然吳姓檢察官主張和律師男友對話都是聊生活瑣事，沒有意識到男友涉案，請求從輕處分，不過懲戒法院認為，吳姓檢察官已違反檢察官倫理規範，判處罰俸10個月，全案可上訴。台北地檢署日前偵結律師涉嫌勾結詐騙集團洩密案，16名律師向詐騙集團洩漏資訊，其中一名朱姓律師他的吳姓女友就是桃園地檢署候補檢察官，調查指出吳姓女檢察官，在2022年7月、10月，2023年11月間，將沒有公開的不起訴書等資料，傳給男友，並討論相關內容，不只傳送男友接受委任的案件資料，連自己偵辦的案件內容都外洩，吳姓女檢察官還曾受桃園市政府邀約在台上分享法學知識，現在涉嫌洩密遭監察院彈劾移送懲戒法院。不過她主張和男友對話，只是在聊生活以及工作瑣事，沒有意識到男友涉嫌詐騙洩密，請求從輕處分，懲戒法院26號審理，認為吳姓女檢察官已經嚴重損害檢察官聲譽，情節重大，有必要懲戒讓她心生警惕，裁定罰俸10個月以月薪換算超過百萬元，全案可上訴。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
徐男自稱「花蓮明仁會大哥」 曾與謝和弦發生衝突
花蓮縣 / 綜合報導 這名持利器當街恐嚇女學生的徐姓男子，有不少前科，除了2020年在東大門夜市，與藝人謝和弦發生口角衝突，2023年還在警方面前辯稱自己是廚師，想要隱藏遭通緝的身份，但被警方識破，移送地檢署偵辦。今年1月，傳出他砍傷人後，異想天開叫計程車要將傷者送醫，最後被警方逮捕，因殺人未遂被羈押4個月，沒想到出獄沒多久，又因為恐嚇案件躍上新聞版面。藝人謝和弦說：「我以後不會再來花蓮了，我以後不會再來花蓮了。」情緒失控對著人潮大聲吼叫，藝人謝和弦2020年3月，跟女友莉婭到花蓮東大門夜市觀光，與徐姓男子發生衝突，讓他好生氣。藝人謝和弦說：「習近平給我出來，習近平給我出來。」不斷咆哮甚至一度氣到脫掉上衣，警方獲報立即到場，將人帶返所，而不只5年前，這名徐姓男子，今年1月還傳出持利器砍傷人。員警VS.計程車司機說：「他朋友大概長怎樣，我沒有注意看，沒有注意。」小黃運將驚魂未定，面對員警提問還有些錯愕，原來他以為接到訂單，沒想到是徐姓男子夥同友人犯案，事後竟然叫來計程車要將傷者送醫，計程車司機到場見乘客全身是血，嚇得腳都軟了立即衝到警局報案。徐姓男子說：「我自己過去。」自稱是花蓮明仁會大哥，涉及多起暴力、毒品等等案件，沒想到近日再傳恐嚇女學生。附近店家說：「放學5點後啊，很多人啊，當然是危險啊，問題他們都講不聽，警察有來啊。」徐姓男子才因殺人未遂，遭到羈押4個月，才出來大約3個月，又傳出在校園附近持利器揮舞，還逼女學生當街下跪，也讓民眾對治安產生疑慮。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
傳產老闆發文恐嚇「人死不夠多」 檢2天起訴
新北市 / 綜合報導 張文犯下震驚社會的隨機攻擊案引發社會不安，沒想到23日有一位游姓男子使用手機登入臉書帳號，以本人名義寫下多句恐嚇言論，讓民眾人心惶惶，經過調查局新北市調查處追查後發現，這位游姓男子大有來頭是念國立大學EMBA碩士學歷，更是一間傳統產業公司的負責人，疑似因為多年前曾和同學發失糾紛，心懷不滿才做出不當行為，事後檢方火速在2天內偵結，將游姓男子以涉犯恐嚇公眾等罪嫌起訴。身穿黑色西裝外套搭配白色襯衫，將高大身材襯托得更加挺拔，他是46歲游姓男子，會被上銬帶回全是因為他被查到，在張文隨機攻擊案發後，上網PO出恐嚇言論，游姓男子在臉書上公開寫下，我全都不要，還口出威脅表示，全部下地獄永世不得超生，最後還寫到，我要趕進度了人死的不夠多。文章中不只點出自己曾就讀的學校，還點出特定人士的姓名，不當言詞引發社會不安，也讓民眾人心惶惶，檢調追查，發現游姓男子擁有國立大學EMBA碩士學歷，還是一間傳統產業公司的負責人，疑似因為三四年前與EMBA的同學發生糾紛，心懷怨念。看到北捷事件後，23日中午在公司內用手機登入臉書帳號，以本人名義寫恐嚇言論，新北市調查處發現後，循線找到將游姓男子，火速將他拘提到案，桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說：「經檢察官拘提到案後，認被告涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌，於近日偵結起訴。」非本案律師葉恕宏說：「依照刑法第151條規定，若行為人以文字，影像或其他方式，對於公眾或不特定多數人發出恐嚇，且內容足以使一般人心生畏懼，就構成恐嚇公眾罪最重得處兩年以下有期徒刑。」網路世界看似自由，但若是逾越法律界限就可能面臨法律責任，這次游姓男子在網上散播恐怖言論，如今也要為自己的行為付出慘痛代價。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
五股19歲男打工搬水晶洞被砸死 母相驗泣：連勞健保都沒有
昨（27）日，一名19歲余姓男子日前在新北市五股區外寮路藝品店倉庫搬運水晶洞藝品時，遭到倒下的200公斤重石雕重擊頭部，經送醫急救後仍宣告不治。余母在相驗時痛訴，年輕兒子只是去打工，竟發現老闆沒有替他投保勞健保，呼籲相關單位重視此事。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
開媽媽的海神「載友狂歡」 26歲男酒駕自撞釀4傷
台中26歲男子，駕照被吊扣，卻開著 他的母親 要價 3百多萬的海神豪車，載朋友 到夜店 喝酒狂歡，喝得爛醉、還硬要開車，回逢甲租屋處，失控撞上路邊的石墩，造成車上33歲的女乘客頭破血流，另外2男1女也受傷，但他不但不配合酒測，同行友人甚至還拍掉記者的手機，態度相當囂張，而李姓男子被依公共危險送辦，車上4人沒阻止他酒駕，每人最高可罰1萬5千元。 #海神#狂歡#酒駕自撞#態度囂張東森新聞影音 ・ 3 小時前 ・ 1