騎士逆向拒檢狂奔 警深夜逮6條通緝犯送辦

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市中和警分局員警，日前晚間10時許，在轄內中和區光華路與南工路口，見32歲高姓男機車騎士，涉嫌逆向行車。中和警分局表示，巡邏警上前攔查，高男竟拒檢逃逸，員警一路追逐逮人。原來高姓男子竟是台中地檢署發布的竊盜通緝；台東地院發布詐欺通緝；台中地檢署的詐欺通緝；花蓮地檢署的竊盜通緝；屏東地檢的詐欺通緝；臺東地檢署的毒品防制條例通緝等，共6條通緝犯。全案訊後依法移送新北地檢署偵辦。

中和警分局表示，轄區中和派出所員警，巡邏行經光華路與南工路口時，發現1名機車騎士涉嫌逆向行駛。員警上前示意攔查，但高姓騎士拒不受檢，並加速逃逸。過程中多次逆向行駛、闖紅燈，行徑相當危險，嚴重危及用路人安全。員警持續尾隨追緝，最終於中和區景安路一帶，見高姓男子棄車逃逸，立即上前將他壓制逮捕。

警方表示，全案訊後，將高嫌依詐欺、竊盜、毒品防制條例通緝及公共危險等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦；另外就逃逸過程中的違規行為，分別告發逆向行駛5件、闖紅燈3件、不服稽查取締1件及無照駕駛1件等。

中和警分局呼籲，對於危險駕駛及拒檢逃逸行為，將持續嚴正執法，保障用路人安全。並呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。

照片來源：新北市警方提供

