騎士遇害能獲理賠？ 蔣萬安：捐款全數照顧傷亡者

回到52政經點。上週五的隨機攻擊案，其中行經誠品南西的蕭姓騎士，理賠狀況受到關注。台北市長蔣萬安表示，相關捐款會全數用在照顧傷亡者。

身穿白色外套胸口滿是紅色鮮血，這名37歲蕭姓男騎士，在台北市捷運中山站外路口等紅燈，卻被張文持利器無差別攻擊，但和其他受害者不同，蕭姓男子遭害地點位在大馬路上，而非北捷場地或是誠品場館內，外界擔心恐無理賠，只能獲得被害補償金180萬元。

台北市長蔣萬安說：「目前我們大概基本上三個方向，一個是犯罪保護協會相關的補償，另外對於保險理賠以及相關的撫卹，社會局這邊都會彙整。」1219事件共造成，3名被害人死亡11人受傷，其中在台北車站部分，奮勇阻擋歹徒張文的余家昶，除了北捷500萬保險理賠，北市府會另外根據，「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」，再給予600萬元撫恤金，加上補償金180萬元共計1280萬。

其他兩名亡者，分別是在誠品南西百貨內，受害的37歲王姓男銀行員，以及在百貨周邊的蕭姓男騎士，除了犯罪被害人保護協會，協助向北檢申請遺屬補償金180萬元，其餘理賠和保險都還在協調當中。

台北市長蔣萬安說：「那我們也陸陸續續接到了許多捐款，我們一定會用在，照顧這一次不幸的傷亡者身上。」三位民眾遭無差別攻擊失去寶貴性命，民眾愛心捐款投入希望給予一絲溫暖。

