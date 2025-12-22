騎士遇張文割喉無辜喪命 胞姊親筆卡片「希望替你擋這一切」網淚崩

誠品南西店外，民眾獻花悼念死者。

27歲通緝犯張文19日在北車、中山站週邊進行隨機攻擊，造成4死11傷，其中1名為37歲蕭姓騎士，當時他正停等紅燈，沒想到遭一刀割喉瞬間爆血，送醫身亡。

事發後，中山誠品南西店外，許多民眾放鮮花及卡片等，悼念已故罹難者，其中一張疑就是其胞姊所寫下，心痛說「真希望我替你擋這一切」，讓許多網友看了淚崩。

保全下班等紅燈 無辜喪命

37歲蕭姓男子擔任保全，19日下班後騎車行經南西商圈，當時他正停等紅燈，張文丟完煙霧彈後持刀衝向誠品南西，過程中朝蕭男揮刀，導致蕭男白衣頓時遭染紅，他苦撐向前騎，於轉角處倒地不起，失去意識前他向路人說道「記得跟我爸媽說我很愛他們！」，後來送醫後身亡。

胞姊親筆卡片「真希望替你擋這一切」 網淚崩

蕭男姊姊當日前往警局作筆錄，結束後她也氣憤難耐，向鏡頭心痛喊道「犯人殺了我弟弟」，隨後離去，而昨日在誠品南西店外的獻花悼念區，一張手寫卡片貼在標示桿上，疑就是蕭男姊姊親筆寫下。

蕭男姊姊留下親筆卡片（紅圈處）。

她寫道「親❤️的弟弟～forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望我替你擋這一切，永遠無法釋懷的我...我們一直會陪著你，別怕！感謝社會大眾！」，留下對弟弟的無盡思念，讓網友瞬間淚崩。

