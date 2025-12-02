騎士違規拒收罰單還辱罵警「畜生」！法院判處6000元罰金

男子騎車違規遭警攔查，竟辱罵員警「畜生」，下場曝光。 圖：取自基隆市警察局第一分局網站（示意圖）

[Newtalk新聞] 台北市1名男子去年5月間騎車行經民族東路交界口，違規騎上人行道被員警攔查開單，不料男子拒收罰單還嗆警「畜生」，並朝地面吐口水，讓該名員警覺得自己人格及社會評價遭貶損，台北地院審理後，依侮辱公務員等罪嫌，判處男子6000元罰金，得易服勞役6日。

判決書指出，男子去年5月7日騎車行經北市民族東路交界口，違規行駛於人行道上且安全帽扣環未繫緊，被員警當場攔停並開單舉發，男子不滿拒收告發單，離去時更辱罵警員「畜生」、朝路邊地面吐口水。

警員認為人格及社會評價受到貶損，並且男子行為涉犯妨害公務，於是向警局報告偵辦。男子到案說明，坦承有罵畜生及吐口水等行為，但一度辯稱當時是在罵自己，後來才改口承認是罵員警。

台北地院法官認為，男子對依法執行職務之警員辱罵，妨害國家公務順利進行，可見法治觀念淡薄，所為應予非難，惟念其終能坦承犯行，且犯後態度尚可，判處男子6000元罰金，如易服勞役，則以1000元折算1日。

