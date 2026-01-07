騎士違規載「超巨電視紙箱」竄窄巷 警：可開罰

記者謝昀蓁、葉信葳／台中報導

是在表演特技嗎？台中西屯區逢甲商圈的西屯路上，有民眾目擊一名騎士載著超巨大電視紙箱放機車腳踏板上，兩手吃力越過紙箱緊抓著油門，看起來相當危險。實際找到車主，家屬透露，電視箱只是空箱，但根據轄區警方表示，這樣的行為恐怕已經違規。

載的是電視空紙箱。

前方龐然大物到底是什麼？機車騎士載著巨大電視紙箱，一路穿越車陣，左閃右閃，直接占據車道，擋住後方用路人，甚至紙箱寬度橫越對向車道。

目擊民眾：「載一台電視的那個外箱，然後騎著騎著就往這個巷子去，真的有電視的話，應該不可能這樣載，這樣騎車是真的滿危險的。」

民眾：「不太恰當，面積太大的話，你轉彎一定沒辦法平衡。」

民眾：「真的太危險了，機車載這麼大的東西，（買電視）會請宅配啊。」

紙箱甚至跨到對向車道。

事發在台中西屯區西屯路二段，逢甲商圈內因為街道狹窄，騎士載著超巨大紙箱如同在跑障礙賽道，周邊用路人險象環生，就怕不注意可能遭碰撞釀禍。重回現場，還真的找到紙箱的下落。

當事騎士父親：「我兒子啦，我回來就看到箱子在這邊了，空箱子沒有電視，這個是裝菜的，我在做生意嘛。」

第六警分局西屯所副所長歐譯文：「民眾駕駛機車附載大型物品，未依規定可依道路交通管理處罰條例，處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰。」

雖然只是空箱，但因為寬度已經超過一般載運貨物的規範，騎士收罰單事小，不小心波及無辜民眾，後果不堪設想。

