騎士違規辱警畜生噴6千…罵人價目曝「特殊性關係」罰百萬

一名男子去年5月間騎車行經北市某路口時，因違規將車騎上人行道被警方攔查開單，結果男子不僅拒收罰單，還嗆罵開單警員「畜生」等語，並朝路邊地面吐口水。台北地院法官日前審理後，依侮辱公務員等罪嫌，判處男子6000元罰金，得易服勞役6日。

判決書指出，該名男子去年5月7日上午11時23分，騎車行經北市民族東路交界口時，違規將機車騎於人行道上，且他所戴的安全帽的扣環也未繫緊，因此被警員當場攔查並開單舉發，沒想到，男子竟心生不滿，拒收告發單外，在離去之際，還對依法執行職務的警員辱罵「畜生」，甚至朝路邊地面吐口水。

男子的舉動，讓該名警員覺得自己人格及社會評價遭貶損，且認為該男妨害其執行公務，因此向分局報告偵辦。該男到案後，雖坦承有罵畜生及吐口水等情況，卻也一度辯稱「當時是在氣自己、罵自己」才會做出那些舉動，直到後來才改口坦承是針對執法警員。

台北地院法官審理時認為，男子對依法執行職務之警員辱罵，妨害國家公務順利進行，可見法治觀念淡薄，所為應予非難，惟念其終能坦承犯行，且犯後態度尚可，堪認其確有悔意，兼衡被告教育程度、生活狀況及其犯罪之動機、目的、手段等一切情狀，判處男子6000元罰金，如易服勞役，則以1000元折算1日。

值得一提的是，先前有警員見到一名酒醉路倒男子，因此上前關心並盤查身分，但對方怎樣都不肯配合，除以腳踹警員外，還罵對方為「胖子」、「拿刀刺死你」，最後被依妨害公務被處罰鍰1000元，又因對公務員有「不當言行」，再罰3000元。

至於罵人的代價該怎麼算？有網友整理出「2025年罵人價目表」，最高是「特殊性關係」判賠100萬，「神經病」、「人渣公務員」則罰30萬，至於譙「三字經」髒話代價是8萬，但只罵一個字卻是0元。

不過，法界分析，這並非一定，還是要看前後文關係，律師包盛顥：「主要會考量言詞的特殊性、針對性以及傳播性，雖然是相同的言詞內容，但法院仍然會根據個案的不同區別認定，並不是一旦發表特定言詞，就一定會面對相同的處罰或賠償。」

