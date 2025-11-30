騎士違規騎上人行道被開單 竟罵警「畜生」還吐口水 6千元飛了

台北地院近日偵結，認定張男觸犯妨害公務罪，判罰6千元。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名張姓騎士去年5月7日中午，騎車行經民族東路時，因違規騎乘在人行道上，且安全帽扣環未繫緊，被警方攔下舉發。張男心生不滿，拒收告發單，離去時對著警員罵「畜生」還朝地面吐口水，被警方依妨害公務送辦。台北地院近日偵結，認定張男觸犯妨害公務罪，判罰6千元。

檢警調查，張姓騎士於案發時違規在人行道上騎車，且未依規定扣好安全帽扣，被警攔查開單後不滿，竟依於辱罵之意，用言語攻擊執法員警。警方認為張男涉犯妨害公務罪，依法通知他到案說明。

張男到案後，向檢警辯稱當時並非要出言辱罵警員，而是罵自己畜生，氣憤自己不守規矩才被開單。檢察官不採信其理由，依妨害公務將他起訴。

法院審理期間，張男改口，承認犯行。法官則認為，張男辱罵依法執行職務的警員，妨害國家公務順利進行，可見法治觀念淡薄，考量他最終承認犯行，態度尚可，且有悔意，判罰6千元，得易服勞役6日。

