騎士遭張文割喉「恐無理賠」？蔣萬安說話了
[NOWnews今日新聞] 北捷與中山商圈19發生的無差別隨機攻擊案，造成共4死11傷重大悲劇，後續賠償與撫卹問題備受關注，其中一名騎士因是在誠品南西店停等紅燈時遭砍殺，恐怕無法適用誠品或北捷的保險理賠，僅能領取最高180萬元的被害補償金，引發外界關切。對此，台北市長蔣萬安也做出回應。
蔣萬安今（22）日下午主持道安會報，接受媒體詢問時指出，市府目前將從三個方向協助受害者與家屬，首先是透過犯罪被害者保護協會的相關補償機制，其次是社會局將協助釐清保險理賠與撫卹事宜，此外目前也陸續收到來自各界的捐款，將全數用於照顧此次不幸的傷亡者與家屬。
回顧1219事件，除加害人外，共有3名被害人不幸身亡、11人受傷。其中，在北捷站內奮勇阻止嫌犯張文丟擲煙霧彈的余姓民眾，除可獲北捷保險理賠500萬元外，依《台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例》，北市府將再發給600萬元撫卹金。
至於在誠品南西店內遭砍殺身亡的銀行行員，北市府也將協助家屬與誠品南西討論理賠事宜。然而，另一名騎士死者，因遇害地點位於誠品南西店外，後續恐難適用場館保險，僅剩犯罪被害補償金可申請。據了解，市府仍將全力協調各項資源，包含媒合民間捐款，設法提高整體撫卹與補助金額。
北市法務局補充，目前僅有一案的理賠金額已確定，其餘案件仍需由警檢單位釐清被害地點，並比對北捷與誠品南西的投保範圍，才能確認是否符合保險理賠資格。至於犯罪被害補償金，依法僅限於因犯罪致死或重傷者，死亡案件的遺屬可領取180萬元，重傷者則依傷勢程度核發80萬至160萬元不等。
