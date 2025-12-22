騎士遭張文攻擊身亡 親姊手寫信悼念：真希望我替你擋這一切

▲ 圖 / 華視新聞

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

19日的北捷隨機攻擊案中，一名蕭姓騎士在誠品南西外等紅綠燈時，遭張文一刀劃向頸部，最後搶救不治身亡，令人心痛，而他的親姊姊也赴事發地手寫一封信悼念弟弟，讓一票網友全看哭。

事件發生後，周末2天在北車、中山站等地湧入不少民眾放鮮花、手寫信悼念，當中也包含了罹難者蕭姓騎士的姊姊，內容寫著「親愛的弟弟～forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望我替你擋這一切，永遠無法釋懷的我...我們會一直陪著你，別怕！感謝社會大眾！」

廣告 廣告

手寫信曝光，網友也紛紛表示「原本好好的一個人，原本好好的一家人，太悲傷了」、「還年輕的說、、太無辜了」、「嗚嗚騎士的姐姐寫的好感人」、「真的很令人傷心」、「願安息」。

原始連結







更多華視新聞報導

北車監視器疑出包? 傳警調閱張文行凶畫面 一片黑

追捕張文遭質疑無配槍 警所長：2警剛下班仍馳援

張文確為虎尾科大畢業校友 校方：在學成績操行正常

