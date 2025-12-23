騎士遭張文砍死！姊現場悼念悲喊「社會病態」 親筆信逼哭網友

即時中心／黃于庭報導

人來人往的台北市區19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。其中有位37歲的蕭姓男騎士，於誠品南西外等紅燈時，遭張文持刀割頸，傷重不治。他的親姊事發後2度回到現場，以手寫信悼念弟弟，讓大眾看了相當不捨。

回顧案情，張文事發當日於中山區林森北路、長安東路連續涉犯3起縱火案，隨後返回中正區租屋處外縱火；17時23分步行前往捷運台北車站，於M8-M7沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余男致死；隨後至南京西路旅館更換衣物，再於18時37分前往誠品南西店，丟擲煙霧彈及隨機持刀攻擊，造成蕭姓、王姓男子喪命。

快新聞／騎士命喪張文刀下！胞姊返現場悼念「希望替你擋一切」 親筆信逼哭網友

蕭姓騎士遭砍傷重不治，許多民眾前往誠品南西獻花、送卡片哀悼。（圖／民視新聞）

據悉，蕭男平時從事保全工作，當天下班路上卻遇上死劫，遭砍後鮮血瞬間染紅白色衣物，他往前騎行一段路後連人帶車倒地，用盡最後力氣向路人說道「記得跟我爸媽說我很愛他們」，送醫後宣告不治。

案發後，許多民眾前往誠品南西獻花、送卡片哀悼，蕭男的親姊以藍色紙張寫下「親愛的弟弟，謝謝你這38年的陪伴，我愛你，我們全家都愛你」，更不捨地說「真希望我替你擋這一切，永遠無法釋懷的我……」

快新聞／騎士命喪張文刀下！胞姊返現場悼念「希望替你擋一切」 親筆信逼哭網友

蕭姓騎士遭砍傷重不治，許多民眾前往誠品南西獻花、送卡片哀悼。（圖／民視新聞）

冬至當天，蕭男姊姊再度重回現場，親筆於黃色紙張寫下，「黃色代表家人們對你的無限思念，社會病態導致你遭受無妄之災，讓我們與你天人永隔，不能理解為什麼在冬至我們只能在牌位前供奉餐點」，她更悲痛表示，看著親弟躺著冰冷無反應，實在很痛心，無法克制眼淚。對親弟滿溢的思念，令旁人相當鼻酸。

