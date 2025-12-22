騎士遭張文砍死！日前記者自責「血止不住」 醫：直接壓傷口就對了

生活中心／許智超報導

木下黄太第一視角畫面曝光，網友發現被砍騎士手機最後畫面停留在LINE。（圖／翻攝自@mnop4731 YouTue頻道）

27歲嫌犯張文19日持長刀衝進誠品南西店前，隨機在馬路邊行凶，導致37歲蕭姓機車騎士中刀，當時曾任日本電視台社會線記者、作家木下黄太恰好在現場，不顧危險上前幫騎士止血，但無奈血流不止，只能眼睜睜看著對方失去意識。對此，台北醫學大學急診學科審定教授、大型活動緊急救護協會創會理事長高偉峰表示，面對軀幹、脖頸出血，直接加壓止血是最有效、最重要的止血方式，緊急情況下不需要任何工具，「直接用手對著傷口壓下去就對了」。

當時在案發現場的木下黄太，目睹蕭姓騎士遭張文砍傷，隨即上前幫忙，但身上沒有專業工具，只好試著徒手止血，但「血怎樣都止不住」，只能看著對方逐漸失去意識，讓他感到無比心痛。事後，他用手機紀錄事發當下的狀況，同時也感嘆，在沒有任何裝備、沒有專業器材的情況下，難以拯救他人的生命。

木下黄太感嘆，在沒有任何裝備、沒有專業器材的情況下，難以拯救他人的生命。（圖／翻攝自X@KinositaKouta）

根據《自由時報》報導，高偉峰說明，外傷性出血最怕的就是「出血性休克」，若是刀具造成的刺傷，如果能及時抓住刀具、避免拔出，反而還有止血效果，甚至在刺到心臟的情況下，只要刀具沒有拔出，仍能有很大的存活機會。

然而，如果遇到刀具已拔除，或由揮砍等方式造成軀幹、脖頸大量出血，高偉峰強調，目前最重要、最有效的止血方式，就是直接加壓止血法，緊急情況下不需任何工具，直接用手往出血位置壓住傷口即可，尤其軀幹、脖頸的傷口，第一時間都是用此方法止血。

至於有專家建議民眾可隨身攜帶止血帶等工具，高偉峰則說，止血帶主要用於四肢出血，例如手部、腿部動脈受損時，可將止血帶綁在近心端，透過阻斷血流來止血，平時可用衣服、圍巾等長條狀的材料替代，但不適用於軀幹、頸部的傷口。

高偉峰最後提醒，民眾替他人採取急救措施前，一定要先確保自己的安全，且由於「直接加壓止血」有可能接觸到傷者血液，因此在有餘裕的情況下，可以透過圍巾、衣服等加壓，以減少接觸血液的機會。

