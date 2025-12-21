騎士遭張文砍死！生前仍緊握手機 「最後畫面」逼哭網：真的太難過

生活中心／許智超報導

張文衝進誠品南西店前，隨機在馬路邊行凶，導致37歲蕭姓機車騎士中刀身亡。

27歲嫌犯張文19日持長刀衝進誠品南西店前，隨機在馬路邊行凶，導致37歲蕭姓機車騎士中刀，當時曾任日本電視台社會線記者、作家木下黄太恰好在現場，不顧危險上前幫騎士止血，但無奈血流不止，只能眼睜睜看著對方失去意識。第一視角畫面曝光後，就有網友發現遭砍蕭姓騎士的手機畫面停留在LINE的介面，似乎想跟家人做最後交代，讓網友直呼「看了真的好難過」。

原PO在Dcard發文表示，他看到木下黃太拍下的第一視角畫面，蕭姓騎士被砍傷後，忍著劇痛到路邊停下，但傷口不斷滲血，最終撐不住倒下，而騎士的手緊握著手機、畫面停留在LINE的介面，似乎想打電話，這畫面讓原PO看了十分悲傷，並猜想「騎士有可能想跟家人做最後的交代」。

木下黄太第一視角畫面曝光，網友發現被砍騎士手機最後畫面停留在LINE。（圖／翻攝自@mnop4731 YouTue頻道）

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「看了真的好難過，願逝者安息」、「看了真的很難過，最後叫警察趕緊進去抓人自己就倒下了」、「跟在美國搭車烏克蘭女子一樣，突然被割喉」、「不敢想騎士當下有多絕望」、「眼睜睜看著他倒下，卻無能為力，有好幾秒時間他都還有意識的，卻來不及搶救」。另有目擊民眾說，蕭姓騎士生前最後一句話，是請路人轉達「記得跟我爸媽說我很愛他們！」

木下黄太感嘆，在沒有任何裝備、沒有專業器材的情況下，難以拯救他人的生命。（圖／翻攝自X@KinositaKouta）

當時在案發現場的木下黄太，目睹蕭姓騎士遭張文砍傷，隨即上前幫忙，但身上沒有專業工具，只好試著徒手止血，但「血怎樣都止不住」，只能看著對方逐漸失去意識，讓他感到無比心痛。事後，他用手機紀錄事發當下的狀況，同時也感嘆，在沒有任何裝備、沒有專業器材的情況下，難以拯救他人的生命。

此外，由於木下黄太在救援過程中，手部的結痂脫落，造成傷口直接接觸到患者血液，確實存在感染愛滋病風險，目前已完成預防性投藥、預防接種以及血液檢查。他今日返回日本，表示會再次進行檢查，之後可能會再來台灣，最後也再次為逝者祈禱，願祂們安息。

