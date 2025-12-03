騎士遭曳引車追撞捲車底亡 肇事駕駛過失致死移送

台中市 / 綜合報導

今（3）日中午11點多，在台中烏日區環中路7段及五光路口，一名60歲女騎士正要右轉，卻被後方駕駛曳引車追撞，連人帶車捲入車底，當場死亡，家屬接獲噩耗前往現場時情緒崩潰，難以接受就此天人永隔。事故過程的監視器曝光，恐怕又是視線死角釀禍，33歲的肇事男駕駛，被依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。

監視器畫面拍下，騎士行經到路口後，不幸遭到後方轉彎車輛追撞上去，騎士連人帶車捲入車底後，駕駛趕緊停下車輛下車察看，並通報警方到場，事發後駕駛，神情緊張，萬萬沒想到行駛過程，出了意外，騎士當場不治。

事發就在3日，中午11點多，開著貨運曳引車81年次吳姓男駕駛，以及騎乘機車的54年次陳姓女子，先是在環中路7段外側停等紅燈，正當綠燈起步，雙方要右轉進入五光路時發生碰撞。

烏日交通分隊分隊長劉于豪說：「於事故地點吳男與前方同向轉彎之陳女發生碰撞，本起事故不幸造成陳女身亡，吳男駕駛經警方實施酒測無飲酒情事，全案依事故處理程序調查處理，並依過失致死罪嫌將吳男移請台中地方檢察署偵辦。」記者VS.家屬說：「(方便說一下嗎)，謝謝。」

死者妹妹及年約30歲兒子，接獲噩耗難以接受，沒想到，陳姓女子外出卻就此天人永隔，吳姓駕駛酒測值為0，究竟是否視線死角導致意外，有待進一步調查釐清。

