騎士遭轎車撞慘捲車底 熱心民眾合力抬車救人

基隆市西定路、西定國小前昨(20)日下午發生一起車禍意外，一輛轎車準備往左切時，不慎擦撞後方的機車騎士，導致騎士被捲入車底，還好附近許多熱心的民眾，立刻衝上前合力抬車救人，救護人員到場後，也將意識清楚的騎士送醫治療，所幸人沒有生命危險。

騎士遭轎車撞慘捲車底熱心民眾合力抬車救人，揪感心！騎士國小外遭捲車底眾人合力抬車救出，大馬路上車來車往，一輛藍色轎車突然往左切，這時車身左側有機車騎士騎過，雙方碰撞在一起，騎士當場摔飛倒地，甚至滾到轎車底下，身體一度被壓住，期間人還翻滾了好幾圈，連鞋子也噴飛掉在地上。

目擊國小志工說：「我聽到一聲很大聲，(騎士的)頭在(轎車)裡面，腳在外面，(騎士)有在那邊叫。」這起驚險的車禍意外，發生在20日下午2點多，基隆安樂區的西定國小前，許多家長會在這裡接送小孩，因此平時的車流量就很大。

當時騎士整個人被壓在車下，副駕駛座的男子馬上下車，和駕駛試圖要把騎士給救出來，但只憑兩人的力量完全不夠，騎士被卡得動彈不得，一旁經過的騎士見狀後，趕緊停下車上前幫忙，另一名白衣男子也來關心，不過4個人使出全力，還是抬不起車子，眼看情況危急，這時熱心民眾從四面八方趕來，不分男女老少團結力量大，超過10個人合力把車抬起來，其他人也分工合作，終於把騎士從車輪下成功救出。

基隆市第四警分局中山派出所長潘承佑說：「救護人員將騎士送醫救治，騎士意識清醒，並無生命危險，後續由交通隊到場進行測繪。」驚悚車禍讓人怵目精心，目擊民眾全都嚇壞，但幸好他們即時伸出援手，讓騎士脫離險境，而詳細事發原因，警方還在調查。

