騎士遭5噸怪手砸中奪命 罹癌妻與3子女頓失依靠

屏東一名43歲機車騎士，上班途中遭聯結車掉落的怪手砸中身亡。（圖／東森新聞）





屏東縣萬巒鄉信敏路段28日上午發生一起嚴重工安事故。43歲孫姓男子騎機車上班途中，遭一輛聯結車過彎時後方載運的怪手整台掉落砸中，傷重送醫仍宣告不治。孫男是家中唯一經濟來源，妻子罹患血癌無法工作，家中尚有3名孩子，突如其來的噩耗令人鼻酸。

上班路遇死劫 騎士遭5噸怪手砸中身亡

警方調查指出，事故發生於上午7時許，劉姓駕駛駕駛聯結車載運怪手、山貓等重型機具，準備前往成德一帶進行道路工程。行經萬巒鄉信敏路段時，疑似為閃避路旁樹木導致車身晃動，後方重達約5噸的怪手因此失去重心，向左側傾倒，當場砸中後方直行的孫姓騎士，機車嚴重變形。孫男經緊急送醫搶救仍回天乏術。

事故後，劉姓駕駛情緒低落，自責坦言「真的沒綁好，是我的問題」，相關單位已介入調查，釐清固定方式是否符合規定，以及是否涉及過失責任。

罹癌妻與3子女頓失依靠

據了解，孫男生活單純，在公司擔任一般職員，長期扛起全家生計。孫妻兩年前確診血癌，至今仍需定期治療與追蹤，無法外出工作。家中頓失依靠，後續照顧與孩子就學問題令人憂心。

對此，屏東縣議員李世淦在臉書發文指出，已前往慰問家屬並提供緊急慰問金，同時向屏東縣政府社會處爭取後續協助，希望成立專戶，讓三名孩子能在穩定資源下安心求學、平安長大。

