騎士醫院前停紅燈遭車撞飛 護理師秒衝現場救援

台中市 / 綜合報導

台中烏日23日發生驚險車禍，一名機車騎士在路口停等紅燈，遭到一輛闖紅燈轎車從後方追撞，騎士和後座乘客，整個人重摔在地，車禍地點，剛好旁邊就是醫院急診室，好幾名急診護理人員，立刻衝出協助，機車後座乘客傷勢嚴重，腦出血住進加護病房，騎士也因為腦震盪留院觀察，雙方都沒有酒駕，事故原因警方還在調查釐清。

機車騎士路口處停等紅燈，下一秒，一台白色轎車從後方撞上，騎士和後座乘客，整個人彈飛重摔倒地，機車也往前滑行，車上的物品、車殼散落一地。

白色轎車完全沒減速，撞上停等紅燈的雙載騎士，車禍就發生在23日下午，台中烏日榮和路上，旁邊剛好就是醫院急診室，好幾名急診護理人員，聽到巨大撞擊聲，立刻衝出來協助。

附近民眾：「醫護人員有衝出來，有有有，他們不到幾分鐘，受傷的第一個人就用擔架推進去醫院。」護理師第一時間搶救，不過坐在機車後座乘客，傷勢嚴重，腦出血住進加護病房，騎士則是腦震盪、左手骨折，住院觀察。

烏日交通分隊分隊長劉于豪：「雙方駕駛經現場實施酒測均無飲酒情勢，全案依事故處理程序調查處理。」白色轎車闖紅燈，撞上無辜停等紅燈的騎士，雙方都沒有酒駕，駕駛究竟是不是恍神沒注意導致車禍，詳細事故原因，警方還在調查釐清。

