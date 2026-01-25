騎士醫院前停紅燈遭車撞飛 護理師秒衝現場救援
台中市 / 綜合報導
台中烏日23日發生驚險車禍，一名機車騎士在路口停等紅燈，遭到一輛闖紅燈轎車從後方追撞，騎士和後座乘客，整個人重摔在地，車禍地點，剛好旁邊就是醫院急診室，好幾名急診護理人員，立刻衝出協助，機車後座乘客傷勢嚴重，腦出血住進加護病房，騎士也因為腦震盪留院觀察，雙方都沒有酒駕，事故原因警方還在調查釐清。
機車騎士路口處停等紅燈，下一秒，一台白色轎車從後方撞上，騎士和後座乘客，整個人彈飛重摔倒地，機車也往前滑行，車上的物品、車殼散落一地。
白色轎車完全沒減速，撞上停等紅燈的雙載騎士，車禍就發生在23日下午，台中烏日榮和路上，旁邊剛好就是醫院急診室，好幾名急診護理人員，聽到巨大撞擊聲，立刻衝出來協助。
附近民眾：「醫護人員有衝出來，有有有，他們不到幾分鐘，受傷的第一個人就用擔架推進去醫院。」護理師第一時間搶救，不過坐在機車後座乘客，傷勢嚴重，腦出血住進加護病房，騎士則是腦震盪、左手骨折，住院觀察。
烏日交通分隊分隊長劉于豪：「雙方駕駛經現場實施酒測均無飲酒情勢，全案依事故處理程序調查處理。」白色轎車闖紅燈，撞上無辜停等紅燈的騎士，雙方都沒有酒駕，駕駛究竟是不是恍神沒注意導致車禍，詳細事故原因，警方還在調查釐清。
更多華視新聞報導
連環撞！ 左轉車擦撞直行車 失控撞飛停等紅燈騎士
疑未注意前車狀況！ 騎士等紅燈遭衝撞顱內出血
剛畢業與友約見面 學童過馬路遭闖燈女騎士撞飛
其他人也在看
逾時3－5分鐘扣40元！叫車平台收「取消費」惹議
逾時3－5分鐘扣40元！叫車平台收「取消費」惹議EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
菲律賓渡輪翻覆至少15死、28人下落不明 官員：無超載、天候正常
菲律賓一艘載有332名乘客跟27名船員的渡輪，26號凌晨在菲律賓南部海域翻覆。菲國海岸防衛隊獲報後隨即展開搜救，軍方、省政府跟民間也投入救援，目前已有316人獲救，並尋獲15具遺體，但仍有28人下落不台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台積電衝1785元新天價 市值突破46兆元再創新高
（中央社記者鍾榮峰台北2026年1月26日電）晶圓代工龍頭台積電(2330)股價今天早盤衝上新天價1785元，漲15元，貢獻大盤點數約121點，市值再創近新台幣46.29兆元新高。受惠人工智慧（AI）市場需求強勁，台積電第1季營運表現可望淡季不淡；若以美元計價，第1季營收估季增4%，2026年美元營收預估成長近30%；台積電今年資本支出規劃增加為520億美元至560億美元。在2奈米製程布局，台積電按照原先規劃在2025年第4季量產，受惠智慧型手機、高效能運算（HPC）和人工智慧應用帶動，預期台積電今年2奈米營收將快速成長。台積電也推出更先進N2P製程技術，計劃今年下半年量產；另外，A16製程技術採用超級電軌（SPR），也將照計畫在今年下半年量產。台積電先前在法人說明會中指出，AI市場近期發展情勢非常正向，2025年AI加速器營收比重達17%至19%。（編輯：張良知）中央社財經 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台鐵列車駛入南港站突冒煙 急疏散車內乘客
台鐵列車駛入南港站突冒煙 急疏散車內乘客EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
盼用路人提供畫面! 婦閃公車摔車? 疑遭汽車後照鏡撞
社會中心／李豫翰、蔡承翰 新北報導這一則新聞，要請目擊民眾提供相關資訊和畫面！這個月24號，新北市三重發生一起車禍，當時，一輛機車為了閃避出站的公車，疑似遭旁邊的轎車撞倒，女騎士差點就被公車輾壓而過，她的丈夫出面控訴，就是轎車的後照鏡撞到機車，才害太太摔車，也希望熱心民眾提供更多畫面，可以還原經過。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
柯文哲自爆用代孕換軍購 綠黨團轟：門都沒有！別逼台灣人子宮武器二選一
民眾黨前主席柯文哲昨出席活動時自爆，當初和民進黨立院黨團總召柯建銘交換，讓《人工生殖法》通過，總預算和軍購案他來處理，遭民進黨團拒絕。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天（26日）痛批，不是民進黨不願意，台灣人誰願意？讓台灣人選擇要武器還是要子宮，要大家拿最珍貴的身體自主權來維護國家整體的國防安全，門都沒有！鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
明起變天「兩波冷空氣南下」濕冷剩11度 這天雨最大
本周台灣將迎來兩波冷空氣，氣象專家林得恩表示，第一波冷空氣明先抵北台灣，最冷落在周三清晨，第二波則自周六起影響，強度更強，有機會達強烈大陸冷氣團等級，迎風面以濕冷為主；中央氣象署也提醒，明低溫預測，台灣各地及澎湖15至18度、金門13度、馬祖11度；周三、四中部以北、宜蘭及金門11至15度，南部、花東及澎湖15至18度，馬祖10至11度，明日晚至周三晨北部、東北部局部地區可能出現較大雨勢。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
載逾350人菲律賓渡輪沉沒！至少15死28人下落不明
菲律賓官方26日表示，一艘載有超過350人、往返島嶼間的渡輪於午夜過後在菲律賓南部，疑因故障沉沒。菲律賓海岸防衛隊表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 14則留言
驚悚畫面曝！新莊騎士疑搶快左轉鬼切 遭BMW X6攔腰撞飛頭部重創慘死
新北市新莊IKEA後方的重新路五段656巷與環漢路路口，日前1名40歲的束姓男子騎乘機車，疑似未禮讓對向直行車先行就直接左轉，被1輛63歲潘姓男子駕駛的BMW X6剎車不及攔腰撞上，束男當場被撞飛重摔頭部重創，雖經緊急送往台北醫院搶救後仍宣告不治，確切車禍原因及肇責還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
Toyota 新一代 Corolla Cross 蓄勢待發！造型更具科技感 搭 1.5 新引擎
自 Toyota 推出 Corolla Cross 以來便在全球市場熱銷，隨著 Corolla 車系即將進入大改款週期，2020 年問世的 Corolla Cross 有望在 2027 年推出新一代車型，日媒推測將換上更具科技感的外型，並車身尺碼略為放大。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 3則留言
開價破200萬！Hyundai Santa Fe GLTH-Calligraphy試駕 告訴你值不值
在台灣七人座休旅市場的眾多選擇之中，有別於國產對手以低價搶市的策略，Hyundai Santa Fe的定位相當明確，它不打算用低價吸引買家目光，而是選擇用「高規格」的產品實力，直接把配備、空間與質感攤在檯面上讓消費者過目，在超過200萬元的售價帶來看，Hyundai Santa Fe Calligraphy絕對不算便宜，但也幾乎沒有需要再額外加價補齊的地方。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1則留言
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 3則留言
Tesla Model S更換電池費用驚人，讓車主陷入換車還是換電池兩難
相較於燃油車電動車省去機油、引擎零件等保養更換費用，但若是遇到電池損壞就是筆昂貴費用，近日美國Tesla Model S車主就公開更換原廠電池組報價。和燃油車相比電動車少了引擎機件，相對在日常保養維修也就更為省事和省錢，但若是遇到電池損壞可就是一大筆費用，雖然有些電動車電池採模組化，故能針對損畫部分進行更換，然而若高里程中就會免不了整組需更換，近日美國Tesla Model S車主就公開更換原廠電池組報價。 該車主的Model S是2013年車型，由於電池健康度與效率降低不得不更換，於是原廠報價60kWh電池含安裝13,830美元，若是升級至90kWh電池則要23,262美元，有鑑於2013年Model S中古行情價大約落在1～1.5萬美元，這也意味著更換電池維修費用已遠高於車輛殘值。雖然更換電池價格昂貴，但多數需更換電池車輛里程已高達數十萬公里，加上原廠提供超過20萬公里的保固，大多車主在此之前應該都已汰換車輛了。近日美國Tesla Model S車主公開更換原廠電池組報價，60kWh電池含安裝13,830美元、90kWh電池23,262美元。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lexus日本市場今推出 IS300h小改款，另追加造型精緻化的F SPORT Mode Black V特仕車型
LEXUS於1 月 8 日在日本推出 IS300h 小改款，針對「舒適駕駛讓駕駛者能與車輛互動」以及「積極且運動化的設計」做了改造與進化，事實上，在剛落幕的2026台北車展，台灣車迷比日本買家更早一點見識到IS小改的魅力。日本市場也同步推出追加一些精緻化內裝配備和視覺黑化套件的特仕車「F SPORT Mode Black V」。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鏡車試駕/一車封神 TOYOTA RAV4 Adventure 4WD
要說近年來最具標誌性的神車，TOYOTA RAV4這輛已經擁有32年的車款，絕對是榜上有名的代表，以Recreational Active Vehicle with 4-wheel drive（滿足休閒活動的四輪驅動車款）的縮寫為名，雖然後來搖身一變成為了休旅車的代名詞，但不能否認的是之所以被稱為神車，絕對是其來有自。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 發表留言
電動車橫掃Euro NCAP 2025榜單！這 3 款台灣也買得到
歐洲新車安全評鑑機構Euro NCAP正式公布2025年度「Best-in-Class」最佳撞擊測試榜單，從全球眾多新車中，依照成人乘員防護、兒童乘員防護、用路行人保護、駕駛輔助系統等四大項目，選出各級距安全表現最全面的代表車款。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 19 小時前 ・ 2則留言
燃油轉向電能的理性終點？解構日韓 Hybrid 技術邏輯，想買油電車你該看看這篇！
邁入 2026 年的時間節點，全球汽車產業正經歷一場個人認為頗有趣的校正回歸，幾年前，我們或許曾認為純電車將以排山倒海的態勢接管所有市場，但「電動車」所面臨的議題並非只有能源轉換這麼簡單，整體政治環境、或是社會風氣是否能支撐政府實施相關政策絕對是關鍵核心，看看中國、以及芬蘭等電動車風潮盛行的市場便可佐證此點。2GameSome ・ 4 小時前 ・ 1則留言
鏽跡＋灰塵才值錢？身價1.8億的稀有車、被誤以為是垃圾
老車迷都知道，有些經典不是靠翻新取勝，而是靠歲月堆積的故事說話。在巴黎Artcurial拍賣行，即將登場的這輛1956年賓士300 SL鷗翼跑車，就是典型的「穀倉級珍品」，滿身灰塵卻比任何拋光修復車更有靈魂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
破壞美加產業鏈還讓街上多一堆間諜設施 專家稱加拿大為黑川敵美引入中國電動車如引狼入室
加拿大政府近期宣布調降對中國電動車（EV）的關稅壁壘，此舉引發汽車產業專家與政壇的強烈質疑。知名汽車評論家勞倫·菲克斯（Lauren Fix）指出，雖然馬克·卡尼（Mark Carney）政府將此舉包裝為「戰略合作」與務實的貿易調整，但實際上這可能是一場危及加拿大汽車產業、勞工權益以及長期經濟主權的「自我傷害」。業內人稱「汽車教練」的菲克斯，不僅是多本汽......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 5則留言
Volkswagen ID.4即將改款，車名也會改為ID.Tiguan
去年Volkswagen就表示過2026年起電動車將不再以數字化命名，而是改成和燃油車相同邏輯，因此 ID.2all概念車量產版就命名為ID.Polo，而近日又有一款車要改名了，就是ID.4。先前為推廣電動車而強調獨特性，Volkswagen推出ID.3、ID.4、ID.7等電動車，並且在外觀造型也有專屬的家族化設計，不過近年電動車市場退燒，車廠已調整電動化策略採油電共存方式，因此車名與外觀似乎就沒有獨立必要性，對此Volkswagen就表示之後ID電動車系將不在使用數字命名，而是基於燃油車型冠上ID進行命名，所以在2025年的慕尼黑車展ID.2all概念車量產版就是使用ID.Polo。去年Volkswagen就表示ID電動車行會取消數字命名，改回和燃油車相同方式。ID.2all概念車量產版就是使用ID.Polo。Volkswagen接下來要替另一款電動車改名的據了解就是ID.4，由於ID.4預計今年至明年就會推出改款車型，對此日前Volkswagen表示ID.4也會改名，由於ID.4尺碼和Tiguan相近，因此沒意外的話應該屆時推出就會改名為ID.Tiguan。ID.4今年至明年就會Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1則留言