騎士闖紅燈亂丟菸蒂 正義民眾喝斥要求撿起

騎車不只不能滑手機，亂丟菸蒂也是犯法的，高雄有網友行車紀錄器拍下，一名騎士一邊騎車一邊抽菸，而且他不僅闖紅燈，甚至還亂丟菸蒂，結果一名正義民眾直接騎車過來擋在前方，要騎士把菸蒂撿起來，才肯離去，正義行為也被網友大讚，勇敢的"正義超人"。

正義感十足的男子，看到有人亂丟菸蒂，騎車過來喝斥藍條紋阿伯把菸蒂撿起來。（圖／threads【esozzzz7788】）

紅燈亮起，機車紛紛停下，這位穿藍條紋的阿伯抽完菸，直接往地上丟。正義民眾vs.丟菸蒂男子：「給我撿起來，亂丟菸蒂又沒熄滅。你在兇什麼啦？撿起來！撿起來！」藍色外套男子直接騎過來擋住阿伯的車，盯著阿伯撿菸蒂，阿伯被罵到愣住，嘴巴碎念，身體卻很誠實，下車踩了踩菸蒂撿起來，藍外套男子才騎走，過程全被行車紀錄器拍下，影片曝光，藍外套男子也被網友封為"正義超人"。民眾：「一個沒有公德心的人，他邊抽這樣也是不OK，別人也是會吸到，而且他又亂丟菸蒂呀，算是很熱心的一個阿伯，假如是我騎摩托車，我不會特別停下來。」民眾：「很有正義感，制止他我不敢，我怕他兇一點我會怕。」民眾：「要勇於承擔，把他撿起來嘛，一次兩次之後，他自然就改正了嘛。」

藍條紋阿伯不只亂丟菸蒂，還在前一個路口闖紅燈。（圖／threads【esozzzz7788】）

大家都知道，亂丟菸蒂沒公德心，但真的能停下來督促他人，恐怕只有這位正義感十足的民眾，不過網友加碼爆料，其實藍條紋阿伯，在丟菸蒂之前，是一邊騎車一邊抽菸，而且還大喇喇的闖個紅燈，證據全都錄，將被警方製單舉發。高市警前鎮分局草衙所副所長林立閎：「審視影像中機車駕駛人行駛情形，已違反道路交通管理處罰條例，本分局將主動通知違規駕駛，到場說明並依法製單舉發，另當事人亂丟煙蒂行為，恐涉及廢棄物清理法相關規定，待釐清事發經過後，將函請權責機關依法認定。」闖紅燈加上亂丟菸蒂，最高可罰六千元，只盼阿伯騎車更加守規矩，否則可能接到的罰單，不只這兩張。

