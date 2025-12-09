騎士闖紅燈擦撞受困車底 熱心民眾合力抬車救人

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗縣1名機車騎士因為闖紅燈，與轎車發生車禍，機車騎士受困在車底，動彈不得，路過的小貨車司機與娃娃車駕駛，看到情況相當緊急，他們把車子停在路邊，趕快過來抬車救人，2名加油站員工，也從車禍現場的對面，小跑步衝過來，加入救援的行列，還好這名機車騎士，在這麼多熱心民眾的幫忙下，救護車到場之前，他就已經及時脫困。

機車騎士直行，在路口攔腰撞上銀色轎車，機車彈飛到旁邊零件碎片瞬間噴飛，騎士捲入車底動彈不得，娃娃車駕駛看到了，趕快減速停在路邊過去幫忙，白色小貨車司機也開門下車，路口對面2名加油站員工，用小跑步的方式衝到轎車旁邊，七八個民眾微微半蹲，大家一起用力把車頭稍微抬高一點，讓這名被壓住的機車騎士及時脫困，忙完之後這些熱心民眾各自解散。

沒多久救護車到達現場，初步檢查，機車騎士頭部與腹部都有受傷，苗栗縣消防局苗栗消防分隊隊員歐陽成說：「為避免二次傷害，立即固定頸椎，搬運上長背板。」機車騎士意識清楚，救護人員包紮止血後，將他送往醫院救治。

昨(8)日傍晚苗栗市經國路與中華路口，發生車禍，警方調查兩車會發生碰撞，是因為機車騎士37歲紀姓男子違規闖紅燈，苗栗縣警苗栗分局警備隊副隊長古家榮說：「紀男駕駛普重機車，違反號誌管制，直行行駛，與劉男駕駛之自小客車發生碰撞。」

經過酒測雙方駕駛都沒有喝酒，確切肇事原因還要調查，這起車禍也多虧這麼多熱心民眾，合力抬車救人，讓機車騎士能夠迅速脫困送醫。

