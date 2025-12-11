騎士險撞2車還持利器恐嚇！ 警搜出毒品.多把利器送法辦

花蓮縣 / 綜合報導

大馬路上竟然有人手拿利器恐嚇，也讓民眾嚇壞了！花蓮市5日有一位男子騎車上路，因為差點和另外一輛機車擦撞，不只拿利器揮舞，還在對方的安全帽上劃出一道刮痕。不到兩個小時，他又差點在路上和轎車發生碰撞，同樣亮出利器還一度和駕駛發生衝突。根據調查這位男子其實有殺人未遂和毒品等前科，而這次公然恐嚇人，警方也在他的機車後車 箱 ，查獲毒品菸彈和多把利器，已經被逮捕、移送法辦。

黑衣男子騎著藍色機車，從另一位騎士左前方快速騎來，雙方來不及反應差點相撞，沒想到黑衣男子突然下車，還從車 箱 裡拿出一把利器，不斷在空中揮舞，讓對方嚇壞了，趕緊騎車離開，當天下午，黑衣男子騎著同輛機車，在路上又差點和一輛，準備左轉的轎車發生碰撞，他同樣向對方亮出手中利器，雙方還一度發生爭執。

事情5日下午發生在花蓮市，林姓男子，先在中正路與自由街口，差點和機車騎士擦撞，拿出利器後，還在對方戴的安全帽上劃出一道刮痕，不到兩個小時，又在一心街口，和轎車駕駛發生衝突，甚至恐嚇對方，造成2人受到驚嚇報警處理。

員警說：「拷起來拷起來，蹲下蹲下蹲下。」大批員警左右包夾，兩手並用緊緊抓住林姓男子的手臂，接著將人上銬逮捕，還發現對方是毒犯，車上藏有3顆二級依托咪脂煙彈，第一時間處理就是因為這路段，花蓮市中正路，車潮和人潮都很多，光天化日下竟然有人公然拿利器，持利器威脅民眾，員警在男子的機車後車箱，除了毒品菸彈，還發現4把長短不同的利器和1把玩具利器，而根據調查，他前科累累，過去有殺人未遂毒品，恐嚇及詐欺罪嫌。

花蓮分局偵查隊副隊長莊喬安說：「全案將男子涉嫌恐嚇、毒品危害防制條例，及公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。」查獲毒品和利器人贓俱護，所幸沒有人因此傷亡，事後警方也將他移送法辦。

