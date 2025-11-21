騎士馬太鞍便橋路段迴轉遇"泥流"摔車 軍人救援

社會中心／綜合報導

這真的太驚險，一名騎士這個月10號騎重機從台北要回花蓮玉里替媽媽慶生，晚上行經台九線往馬太鞍便橋路段，因為便橋已經封閉要改道，才一迴轉，泥水就突然湧上，導致騎士當場摔車。還好有一名軍人經過停下來幫忙，讓騎士平安回家。他感謝軍人的幫忙，但更希望能找回遺失的手機。

滾滾泥流就在旁邊，幾個男生合力將這輛，深陷在淤泥中的重型機車移動出來。當事騎士友人：「有了救出來了，救出來了，有了有了有了。」費盡千辛萬苦，總算是把重機拖出來，可是整個車身，幾乎全毀。這個月10號，騎士從台北要回花蓮玉里替媽媽慶生，行經台9線要往馬太鞍便橋路段，被管制人員攔下，說前方便橋已經封閉，但騎士才剛迴轉準備改道，泥水馬上出現。

騎士10日從台北騎車回花蓮，突然遇上泥流被困住。（圖／當事騎士提供）

當事騎士：「我迴轉的時候，騎一小段而已，可能只有三四百公尺吧，然後就摔車，它那個泥水從看不到的地方，溢流出來，很多人看到我摔車，他們就煞車，我那時候車子被泥水漂走，連手機都被沖走了。」40多萬元的重機、滿滿照片回憶的手機，全都毀了，但慶幸的是，人只有手腳擦挫傷，沒有大礙，也還好當時有一名軍人經過，立刻停下來幫忙。

天色昏暗，泥流突然湧上，騎士因此摔倒，正好有名軍人經過幫忙救援。（圖／民視新聞）

當事騎士：「他（軍人）剛好要回他的部隊，因為他們也是來幫忙救災，謝謝他當天的一些幫助，他覺得說那是他的使命感。」真的還好有他，因為看看當時路段，泥水掩沒路面，還有很多漂流物，更別說當時這路段非常昏暗。及時出手救援，讓騎士能平安回家替家人慶生，但現在還是希望手機能被撿到歸還，裡頭的照片回憶能救一點是一點。

















