騎士鬼切被按喇叭嚇到自摔 竟怒持西瓜刀、鐵棍當街叫囂遭逮

龔姓男子不滿被按喇叭，竟拿著鐵裩和西瓜刀與後方騎士理論，遭警方逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區三和路四段1日深夜發生行車糾紛，32歲龔姓男子因變換車道未打方向燈，遭後方20歲許姓騎士鳴按喇叭，龔男疑因一時驚嚇自摔，竟惱羞成怒返家取出西瓜刀與鐵棍向對方叫囂，警方獲報後立即啟動快打部隊火速趕抵現場，將其逮捕並依法送辦。

1 日深夜11時許，龔姓男子（32 歲）騎乘普通重型機車沿三重三和路四段往仁愛街方向行駛，在行進間龔男突然向右變換車道，卻未依規定打方向燈，許男見狀趕緊鳴按喇叭示警，以避免發生碰撞，龔男疑因反應不及導致自摔，雙方當街發生激烈口角。

龔男摔車後怒火中燒，竟隨即返回住所，取出家中存放的西瓜刀及鐵棍回到現場，不斷向許男叫囂威脅，許男也不甘示弱，雙方越吵越兇，現場氣氛劍拔弩張。

三重警分局獲報有民眾持械糾紛，第一時間啟動快打警力趕赴現場。員警抵達時，龔男仍手持鐵棍氣焰囂張，警方立即喝令其放下武器並交付西瓜刀，並當場將其逮捕，全案訊後依：《社會秩序維護法》第和刑法恐嚇罪移送新北地檢署偵辦。

