社會中心／馬聖傑、嚴凱 新北市報導

行人與騎士，把大馬路當成擂台開打！新北市中和區大勇街附近，昨天（週六）晚上，有民眾直擊，一名男子不滿穿越馬路時，機車騎士疑似沒禮讓他，與對方爆發口角，兩人最後甚至打了起來，行人還疑似咬了騎士一口！近十名警力到場處理，雙方後續決定提告。

十字路口一對情侶走在斑馬線上，此時一輛機車正準備穿越路口，男子不滿騎士不禮讓他們，雙方開始互嗆接著打了起來！

行人vs.目擊民眾：「走開，現場格鬥。」

兩名男子把馬路當成擂台！即便其中一人的女友試著勸阻，也阻擋不了兩人怒火。

行人：「走開。」

兩人拳腳相向打個沒完沒了，發現拳頭無法解決問題，只好請員警到場處理。

騎士、行人誰也不讓誰！ 兩男路口爆肢體衝突。（圖／民視新聞）騎士：「他打我，他咬人啊。」

騎士指控行人咬人，行人則指控騎士把他的衣服扯破了，雙方當場決定互告。

目擊民眾：「反正就是看他們在那邊你打我打，很像葉問，行人就打那個騎士，就一直攻擊他的頭部，我是聽到他跟那個警方講，他(行人)咬我。」

糾紛發生在新北市中和區大勇街附近，看得出來這裡人車都很多。派出所最後出動近10名警力到場處理。

騎士、行人誰也不讓誰！ 兩男路口爆肢體衝突。（圖／民視新聞）目擊民眾：「騎摩托車那個他說目擊民眾；那個行人是說他沒有禮讓。」

秀山派出所所長 陳正文：「雙方相互提出告訴，全案警詢後依傷害毀損，移請新北地檢署偵辦。」

行車糾紛誰對誰錯？雙方現在得上法院解釋清楚。

