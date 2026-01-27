騎士「違規拒檢」路邊爆衝突！ 警拿走電鑽搜出毒品

台南市 / 綜合報導

台南仁德區昨（26）日下午5點多，警方發現有騎士違規，向前攔查，結果發現男子身上疑似藏有毒品，要搜查，但男子不願意配合，在路邊和警方發生爭執，員警先拿走他手上的電鑽，避免發生危險，最後在身上搜出毒品，男子經唾液及尿液初驗，均呈現毒品陽性反應，將人依法送辦。

一名男子，身穿外套戴安全帽，在路旁邊，和警方發生拉扯，看起來不太想配合，最後警方從他手上，拿走電鑽，先擺在地上，避免有危險發生，但喊得大小聲，附近民眾聽到，都跑出來看，也有人是剛好倒垃圾時間，特別看是發生什麼事情。

民眾說：「在那邊罵髒話，在罵誰我不知道啦，後來叫支援警車來，載走。」、「剛好垃圾車來，人很多，應該是做工的吧，不然有拿電鑽，當初警察要查身上藏什麼，但他不配合。」

事情發生在昨（26）日，下午5點多，台南市仁德區，根據了解，這名林姓嫌犯，當時騎機車手持香煙，警方看到緊急轉彎上前攔查，發現林姓嫌犯，手持電鑽說是工作用，另外又再發現，身上疑似藏有毒品，要求配合，但男子不願意，發生爭執，最後被，查獲藏有第二級毒品安非他命。

台南永康分局副分局長楊富仁說：「經唾液及尿液初驗，均呈現毒品陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例，及公共危險案移送法辦，並依道交處罰條例第35條規定，處新台幣1萬5000元以上，9萬以下罰鍰，當場移置保管車輛及吊扣駕照1至2年。」男子身上藏毒，被警方眼尖發現，起初還不願配合，但最後還是得為自己的行為，負起責任。

※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※

