騎太快！重機急煞摔滑撞上左轉公車 男騎士翻滾多圈險捲車底
【記者曾佳俊／台北報導】台北東區昨（24日）深夜發生驚險交通事故，一輛204公車由忠孝東路左轉復興南路時，一輛直行疾駛而來的大型重機見狀緊急煞車，因速度過快導致失控滑行15公尺照樣撞上公車，地面上摩擦出火花，騎士則是翻滾多圈停下，險些捲入大車車底，所幸公車上乘客沒有受傷，僅騎士手腳多處擦挫傷送醫。警方對2名肇事駕駛酒測，酒測值均為0，至於詳細的肇事責任，有待深入調查。
北市警方表示，事故發生於23日晚間11時20分許，一輛公車由65歲林姓男子駕駛，當時沿忠孝東路4段第一車道由東往西行駛，準備左轉進入復興南路1段，當時一輛由34歲林姓男子騎乘大型重型機車，沿忠孝東路3段第二車道由西往東行駛行經該地，疑似因車速過快，發現前方公車左轉後緊急煞車，導致車輛失控打滑，向前滑行約15公尺後，碰撞路口的大客車右側車身。
警方獲報後立即派員到場處理，營業大客車駕駛及車上多名乘客均未受傷；大型重機林姓騎士則因手腳多處擦挫傷，由救護人員送往仁愛醫院治療。
警方指出，本次事故造成雙方車輛均有不同程度車損，經現場檢視，雙方駕駛均無酒容酒味，且經當事人同意未實施酒測，駕駛資格亦均正常，全案依規定以A2交通事故處理。詳細肇事責任，仍有待後續釐清。
大安分局呼籲，駕駛人行經路口轉彎時應禮讓直行車先行，並隨時注意前方路況、依速限行駛，以確保自身及其他用路人的行車安全。
