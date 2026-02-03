騎微電動車離奇倒地 彰化42歲男送醫途中一度OHCA終不治

彰化縣一名42歲男子昨（2）日晚間騎乘微型電動二輪車，在埔心鄉埔新路上離奇倒地，該男子送醫途中一度失去生命徵象，經救護人員施行心肺復甦術及使用自動體外心臟去顫器急救，雖然暫時恢復心跳，但仍因傷勢嚴重，於今（3）日上午宣告不治。

彰化縣一名42歲男子昨（2）日晚間騎乘微型電動二輪車，在埔心鄉埔新路上離奇倒地，今（3）日上午宣告不治。（圖／翻攝畫面）

救護人員抵達現場時，發現這起離奇事故的受傷男子頭戴安全帽倒臥在路中央，而其所騎乘的微型電動二輪車則倒在約20公尺外的路旁。傷者當時情況危急，意識模糊且頭部有大量血液流出，左腳踝呈現開放性骨折，橈動脈脈搏微弱。消防救護人員立即為其進行緊急處置，包括清洗傷口、包紮止血，並使用頸圈及長背板進行固定。

這起事故發生在昨（2）日晚間7點55分左右，彰化縣消防局接獲通報後立即派員前往處理。在將傷者送往醫院的途中，救護人員持續監測其生命徵象，但該男子突然失去呼吸心跳，救護人員隨即實施心肺復甦術，並使用自動體外心臟去顫器進行電擊，同時通知醫院做好急救準備。

在將傷者送往醫院的途中，救護人員持續監測其生命徵象，但該男子突然失去呼吸心跳，救護人員隨即實施心肺復甦術，並使用自動體外心臟去顫器進行電擊。（圖／翻攝畫面）

警方表示，事發路段沒有監視器設備，目前無法確認事故發生的確切原因。（圖／警方提供）

警方表示，事發路段沒有監視器設備，目前無法確認事故發生的確切原因，疑似該名騎士不明原因連人帶車摔倒，詳細車禍原因仍待進一步調查釐清。

