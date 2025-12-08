騎樓停車爭議多惹民怨！議員提自治條例

台中市交通罰單多惹民怨，市議員林德宇在議會質詢時表示（如圖），包括騎樓停車、測速取締的問題，是市民抱怨不滿排行前幾名。他先問交通局葉局長，台中市政府針對騎樓停車，在大里接到太多檢舉罰單的陳情，市民抱怨憤怒，騎樓管理自治條例的提擬，是交通局主導還是都發局主導？到底是由哪個單位來主導？現階段有沒有一個期程？

交通局長葉昭甫表示，騎樓停車問題，他在大里跑行程有聽到地方反應。第一從法源的部分，的確是連中央到現在都無法解套法源；第二，一般在停車上，就是個案來處理。如果市府訂自治條例，可以解現在法規的問題，那這是一個解方，可是問題是自治條例現在沒辦法解決這個問題。

林德宇問，高雄市政府「騎樓管理使用自治條例」可以停機車，那是否可以停汽車？全台灣有哪個縣市的騎樓管理自治條例是可以停汽車的？

交通局長葉昭甫表示，現在在做的，其實它的效益跟高雄是一模一樣的。可以停機車，不可以停汽車，全台灣都一樣，停汽車不行。

林德宇強調，到底台中市政府制定騎樓管理自治條例的期程、進度和做法為何？他要求盧市長，應該責令建設局、都發局會同交通局、警察局用更積極主動的方式去突破困境，解決問題，市府不能只推託卸責。

另外針對測速取締設備的設置，林德宇問警察局吳局長，台中市定點的測速照相機設置，是警察局規劃，警察局自行簽核嗎？是否會提報到道安會報跨局處共商？

警察局長吳敬田表示，是由警察局所規劃的，規劃以後，會跟交通局就交通事故等工程，會去做協調。