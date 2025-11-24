騎樓停車被罰到發瘋 大里兩年上萬件罰單

▲大里區2年內上萬件罰單，議員張芬郁痛批，「檢舉魔人一出現，整條街全部淪陷，這合理嗎？」(圖／柳榮俊攝2025.11.24)

[NOWnews今日新聞] 台中大里區2年內有1萬601件被瘋狂檢舉騎樓違停，民眾一早出門就收到罰單；議員張芬郁痛批，這不是違規暴增，而是荒謬法規逼良為犯，「檢舉魔人一出現，整條街全部淪陷，這合理嗎？」

張芬郁指出，「道交條例」把騎樓直接畫為人行道，但現實卻是台灣騎樓原本就屬私人產權，是政府與建商留下的歷史共業。結果民眾家門口不能停車、行人也沒在走，卻天天被檢舉，法規不合時宜卻還硬逼民眾遵守，就是政策失能。

她揭露數據更離譜：113年大里被檢舉7,492條街，今年已累積超過3,000條，「警察被迫當檢舉魔人的打工仔，住戶也被逼得快精神崩潰」。她強調，民怨沸騰到開始出現連署修法聲音，希望政府「直接買回騎樓地」還給民眾使用權。

對此，市長盧秀燕表示，「要修法才能解決」，並表示娛樂通行權必須優先，仍強調全國一致規範不可變動。張芬郁直言，這種說法就是把責任往中央推，地方永遠當縮頭烏龜，「市長每週都去行政院會，有沒有真正替台中人的痛苦發聲？」

張芬郁強調，根本解方不是讓騎樓無限頭痛醫頭，而是政府應拿公有地蓋真正的人行道，把騎樓功能歸位，並明確規範哪些騎樓可停、哪些不可停，「不要再讓民眾被幽靈法規壓著打。」

她呼籲，盧秀燕應在行政院會強勢爭取鬆綁母法，不要每次都說中央的事就兩手一攤，地方政府不是陳情代收處，市長要為市民戰到底。

