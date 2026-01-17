騎樓停車被開單600元 高雄男抗罰一路敗！逆轉勝關鍵曝光

高雄一名男子將機車停在騎樓遭開罰600元，他不服打行政訴訟，直到二審法官認定，禁停告示牌不符規定，才判勝訴，撤銷原處分，圖為示意圖。（翻攝畫面）

高雄市一名鐘姓機車騎士去年3月將機車停在住家前騎樓，遭警方以「在設有禁止停車標誌之處所停車」為由開罰600元，鐘男不服提告，要求撤銷罰單，一審判敗訴，他不放棄再上訴，高等行政法院發現，現場告示牌少了一條白邊，確實不符合交通標誌法定格式，原裁罰與原判決均有違誤，逆轉改判撤銷罰單。

原告機車停放騎樓 員警開單告發

全案源於去年3月9日下午2點多，鐘男將普通重機停在高雄市三民區某路段住家前騎樓，警方以該處設有「騎樓人行道禁停車輛違者拖吊」標誌，依法逕行舉發，高雄市政府交通局後續依「道路交通管理處罰條例」第56條第1項第4款，裁罰600元。

不服提行政訴訟 主張告示牌不符規定

鐘男不服，提起行政訴訟抗罰，他主張現場告示牌雖寫有騎樓禁停字樣，但僅標示左方箭頭，未明確標註禁止範圍距離，且雖然騎樓禁停車輛，但附近民宅騎樓都有停放車輛，何以見得造成民眾往來不便。

鐘男更指出，該標誌為紅底白字，未依規定加上白邊，與道路交通標誌標線號誌設置規則不符，依法不應視為「禁止停車標誌」。

警方、交通局都認定違規 一審也判原告敗訴

但鐘男的主張未被一審法院採信，一審認為，騎樓本屬行人通行空間，且告示內容清楚，阿樺停車即屬違規，判決駁回，鐘男再上訴到二審。

高等行政法院重新檢視相關證據發現，高雄市對於機慢車停放騎樓採「原則開放、例外禁止」，也就是有禁止停車標誌才可以開罰。

二審改採信原告說法 告示牌確實少一條白邊

二審法官認為，依設置規則，具有禁制效力的告示牌，須符合特定格式，其中「禁制性質告示牌」應為紅底白字「且須有白邊」，才屬依法設置的交通標誌，但比對照片，現場告示牌雖為紅底白字，但未設白邊，已不符法定規格，並非法律上所稱的「禁止停車標誌」。

法官指出，告示牌不具交通標誌的規制效力，就不得援引道交條例第56條第1項第4款開罰，原裁決與原審判決均適用錯誤法規，判決撤銷600元罰單，鐘男抗罰成功。

花了1050元打官司 全由交通局負擔

值得一提的是，原告為了出一口氣，雖然罰單僅600元，但一審訴訟費用300元及上訴審訴訟費750元，共花了1050元，如今勝訴，這筆錢都由高雄市交通局負擔。

