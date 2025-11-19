騎樓問題「詢問度」高 苗縣府︰產權屬屋主但不能私用

騎樓問題「詢問度」高，「身材規範」務必注意。(資料照，記者蔡文居攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣隨處可見騎樓常發生是否能夠延伸等引發爭執，除了民意代表常接獲相關陳情，苗縣府工商發展處近來也常接獲民眾電話，「詢問度」相當高。苗縣府工商發展處也說明，騎樓等於私人產權加上公共通行，即產權屬於屋主但不能封路私用。

苗縣府工商發展處指出，依建築技術規則騎樓目的為提供遮陽、 避雨與無障礙通行，以更簡易說法則為騎樓有其「身材規範」，即寬度至少3.5公尺、淨高至少3公尺、地面跟人行道齊平(無人行道需較道路高10至20公分)、柱子要往內退縮15公分以上、淨寬至少2.5公尺。

苗縣府提醒，請勿封閉騎樓、堆放雜物、當作私人使用空間等，上述行為皆可能違規，民眾若有問題可洽工商發展處(建築管理科)，或至建築師駐點諮詢服務。

