騎樓是私地還是公共？2年破萬檢舉案 盧秀燕認：一個頭三個大

台中市議員張芬郁24日在市政總質詢中揭露大里地區光是113年到114年間，竟有超過1萬6010條街道因騎樓停車遭檢舉。（張芬郁提供）

台灣騎樓究竟是行人的通道？還是地主的私有地？大里地區近來出現檢舉達人，造成屋主夜間停車卻屢被檢舉；台中市議員張芬郁24日在市政總質詢中揭露光是113年到114年間，全市竟有超過1萬6010條街道因騎樓停車遭檢舉。她直言，這已清楚顯示現行法規難以遵行，並透露已有民眾進行連署要求修法。對此，台中市長盧秀燕坦言：「一個頭三個大」，也認同只有修法可解。

張芬郁指出，騎樓本應是行人的「輔助空間」，真正的人行道應由公有設施來設置。但政府當年要求地主留設騎樓供全民通行，所有權卻仍屬私人，歷史沿革卻造就今日困境。如今許多地主不只不能把騎樓封起來，甚至連自己停車都會挨罰，導致怨氣四起。她轉述民眾心聲：「既然不讓停車，那政府要不要把地買回去？不要讓騎樓變成：不能走、不能停、還一直被開單。」

台中市長盧秀燕直指，騎樓停車屢遭檢舉，「根本解決之道必須修法」。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕承認這是「一個頭三個大」的難題。她強調，依中央法規，騎樓雖屬私地，但因具公共通行功能，地主不得以桌椅、貨物阻塞通行，否則就得依法開罰。

面對法規與實務脫節，張芬郁認為唯一的解方就是修法，也請市府檢討並鬆綁現行法規，避免把合法私地當作公地管理，給予地方更多自主管理權，讓地方得以依區域需求訂定騎樓停車規範。盧秀燕表達認同：「根本解決之道必須修法」。

