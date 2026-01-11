騎機車摔落8米深橋下 73歲翁送醫不治

〔記者歐素美／台中報導〕73歲楊姓老翁，今天中午騎機車行經台中市和平區雙崎往東勢方向，不慎自撞穿龍橋護欄，摔落8米深橋下，台中市消防局獲報前往救援，將老翁吊掛上路面，老翁失去呼吸心跳，沒有意識，經送往東勢民醫院急救，惜仍不治。

台中市消防局表示，今天中午12點01分接獲通報，1輛機車倒在和平區穿龍橋旁，騎士跌落約8米深的橋下，立即派遣雙崎及東勢分隊5車9人，由雙崎隊員林俊懿帶隊前往搶救。

消防人員下橋確認，初步評估傷患已OHCA，左額頭1處撕裂傷，12點56分將傷者吊掛至路面，給予必要急救處置後，由雙崎91車送往東勢農民醫院救治。

和平警分局表示，機車駕駛為楊姓老翁(73歲)，騎乘機車疑似由雙崎往東勢方向行駛自撞穿龍橋護欄，摔落8米深橋下，送東勢農民醫院急救中；院方表示，老翁經急求後仍不治。

