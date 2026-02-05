騎機車改繫安全帶！交通部新制、微型電動車將合法上路

記者鍾釗榛／綜合報導

Lean 3都市微型電動車。（圖／Lean Mobility提供）

一直被視為「介於機車與汽車之間」的微型電動車，終於有機會在台灣合法上路。交通部近日預告修正《道路交通安全規則》，首度新增「駕艙機車」分類，為像台日合作的Lean 3這類三輪、封閉式微型電動車鋪路，只要修法通過，就能正式掛牌上路，成為都會通勤的新選項。

交通部近日預告修正《道路交通安全規則》，首度新增「駕艙機車」分類。（圖／Lean Mobility提供）

所謂駕艙機車，外型看似小車，但法律身分仍歸類為機車。它採用方向盤操控、腳踩油門與煞車踏板，操作方式更接近汽車。也因如此，交通部比照日本做法，規定必須持有小型車以上駕照才能駕駛，單靠機車駕照上路恐怕會直接吃上最高1.2萬元罰鍰，無照駕駛更可能被罰到3.6萬元。

廣告 廣告

交通部比照日本做法，規定必須持有小型車以上駕照才能駕駛。（圖／Lean Mobility提供）

雖然掛的是機車車牌，但行駛路權卻更接近小型車。駕艙機車不得行駛高速公路與快速道路，在有快慢車道分隔的道路上，也不能跑進慢車道，除非是轉彎、起步或臨停等必要情況，整體規範明顯朝「都市代步工具」定位。

因為具備封閉式車室，駕駛與乘客行駛時必須繫安全帶，但不需要戴安全帽。停車方面也相對彈性，除了能停機車格，也可合法停進小型車停車位。驗車與隔熱紙規範則完全比照汽車標準，從年限檢驗到透光率都有明確規定。

交通部強調，這次修法是為了接軌國際趨勢，提供更安全又靈活的移動工具。目前草案仍在蒐集意見階段，若進度順利，最快 2026 年下半年正式實施，屆時Lean 3等微型電動車，真的有機會成為台灣街頭的新風景。

更多三立新聞網報導

怎能不愛車／紅牛協助改造老保時捷 沒錯！就是賣飲料的那個紅牛

拼出台灣80年代的青春記憶 三門喜美變成積木車！

怎能不愛車／價格上億仍熱賣！「這款超跑」配額快被搶光

怎能不愛車／不是行銷話術 這家車廠真的敢給電動車「100年保固」！

