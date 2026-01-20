騎機車買好市多大披薩！阿伯出奇招載回家 萬人看呆

好市多大披薩價格實惠，吸引不少人購買，近日有網友分享，看到一位騎機車的阿伯買了大披薩，原本很好奇阿伯怎麼一個人把披薩載回家。沒想到，阿伯直接把披薩夾在坐墊和車身之間，穩穩坐上去，就這樣「騎披薩」回家，超狂妙招吸引上萬人按讚，網友紛紛留言大讚阿伯是「生活智慧王」。

一名網友在社群平台Threads分享，在好市多看到一位阿伯拿著大披薩，好奇阿伯騎機車要怎麼載回家。從照片中可見，阿伯把披薩放進車廂，不管車廂能否蓋上，就直接坐上坐墊，讓披薩穩穩夾在坐墊和車身之間，老神在在地把大披薩「騎回家」。

原PO看了忍不住大讚台灣人真聰明，照片也吸引2萬多人點讚，不少網友留言討論，「台灣人真的能用機車載各種東西，我好愛」、「學到了，下次買必勝客披薩就這樣做」、「台灣人騎機車沒有極限」、「之前都是45度角放腳踏墊，但都很怕披薩變形或飛走，下次學阿伯」、「生活智慧王」。

對此，不少Gogoro車主留言哀號，這方法只適合油車，因為電動車的車廂沒關上，車子就無法發動，因此「阿伯騎披薩」的妙招，對電動車主來說，可能沒有機會嘗試了。

另有其他車主分享方法，除了像阿伯一樣用車廂夾住披薩外，還可以用束帶固定，或用雨衣包住披薩，再把剩餘部分塞進車廂，這樣不僅能把披薩放在後座也不會飛走，車廂也能正常蓋上，還能稍微保溫披薩。

