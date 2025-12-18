南部中心／綜合報導

高雄市三民區，18日上午發生轎車撞機車的死亡車禍，無辜遭追撞身亡的丁姓死者，事後查出是一名補習班老師，在丈夫開設的補習班教英文，鄰居眼中，丁姓死者教學認真，透過小班教學，多年下來累積好口碑，和鄰居的互動也很好，丈夫和車禍遭撞受傷的兒子，下午來到殯儀館，全程靜默不發一語，肇事的潘姓駕駛，也到場說自己不是故意的。

騎機車載兒上課遭暴衝追撞 53歲女補教老師慘喪命

無辜遭追撞身亡的丁姓死者，前一晚從補習班下班後，還和丈夫一起騎車回家，沒想到卻成了夫妻倆同行的最後身影。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告

無辜遭追撞身亡的丁姓死者，前一晚從補習班下班後，還和丈夫一起騎車回家，沒想到卻成了夫妻倆同行的最後身影。隔天意外發生，補習班鐵門深鎖，並沒有營業，據了解，這間補習班，是丁姓死者丈夫開設，她負責教英文，在鄰居眼中，丁姓死者教學認真，和鄰居的互動也非常好，實在難以接受她身亡的消息。補習班附近鄰居表示，我很難過，她平時跟我們互動很好，我兩個小孩都給她教，怎麼這樣子啦，不可能的事。

騎機車載兒上課遭暴衝追撞 53歲女補教老師慘喪命

丁姓死者在丈夫開設的補習班教英文，鄰居眼中的她，教學認真，和鄰居互動也很好。（圖／民視新聞）

補習班成立多年，丁姓死者從小班教學做起，慢慢累積口碑，教出的學生相當優秀，也時常回饋考上國立大學、英文學測成績優異的好消息，沒想到一場車禍，竟奪走了她的性命。補習班附近鄰居表示，她在這邊就是要招小班，因為她常跟很多醫生的小孩認識，她就招小班小班，然後帶到這邊，教出來很多學生都很優秀。丁姓死者的家屬，下午現身殯儀館，表情哀傷，包括丈夫和車禍遭撞帶著傷勢的兒子，全程不發一語，肇事的潘姓駕駛也到場，頻喊自己不是故意的。肇事的潘姓駕駛表示，我就緊張啊，踩油門這邊撞過去另一邊，我們都不是故意的。丁姓死者的姐姐也趕赴現場，等待檢察官相驗遺體，確認死因，一場車禍，把一個家庭撞碎，讓死者和家人從此天人永隔。

原文出處：騎機車載兒上課遭暴衝追撞 53歲女補教老師慘喪命

更多民視新聞報導

高雄7旬婦開車逆向衝撞 機車女騎士送醫不治

鳳山車商傳"招牌掉落"意外 六台展示車全遭殃

嚇壞！高雄知名車商招牌「離家出走」 壓毀7車慘況曝光

