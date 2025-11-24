南部中心／綜合報導

高雄有一名江小姐，因為騎機車的時候，蜜蜂跑到安全帽裡，還在她的眼皮上扎了針，導致她眼睛腫一大包，找上眼科醫生求救，初步被診斷是眼眶前蜂窩性組織炎，醫師說這名女子平常都會噴香水，可能因為香味招來蜜蜂。

騎機車遭「蜜蜂攻擊」！ 女子眼眶染蜂窩性組織炎

高雄一名江小姐騎車戴安全帽，眼睛卻被螫傷。（圖／翻攝畫面）

民眾騎機車上路，都得戴上安全帽確保安全，不過高雄有一名江小姐，日前配戴全罩式安全帽騎車，卻有蜜蜂跑到安全帽裡。右眼變得紅腫，而且幾乎打不開，一開始江小姐還不以為意，只是沒多久，眼睛就痛得受不了，趕緊找醫師求救。眼科患者江小姐：「就脫下安全帽才發現，以為是癢癢的，可是才發現有一隻死掉的蜜蜂。」

廣告 廣告

騎機車遭「蜜蜂攻擊」！ 女子眼眶染蜂窩性組織炎

江小姐經過治療後，眼睛視力已經恢復。（圖／翻攝畫面）不僅眼睛腫脹，視力也變得模糊，眼球無法正常轉動，最佳視力一度只剩下0.7，眼科醫師發現，居然有蜂刺卡在眼皮，初步判斷是眼眶前蜂窩性組織炎。眼科醫師洪啟庭：「那她眼皮上面就真的有兩個蜜蜂針的針刺，那我們就把它移除掉。」原來這名25歲的江小姐，有噴香水習慣，而且穿搭亮麗，事發當下正是穿著紅色外套，可能是光鮮亮麗加上香味四溢，才會引來蜜蜂，從安全帽隙縫中鑽進去。眼科醫師洪啟庭：「一般來說蜜蜂是不會主動攻擊人類，除非身體有一些香味，那因為蜜蜂牠有一些色盲，牠很容易把紅色的衣服，當成黑色的，然後去攻擊它。」所幸經過治療後，毒素消退，江小姐視力恢復，眼睛也能正常打開，只是醫師還是要呼籲民眾，若真的被蜜蜂螫傷眼睛不能大意，因為輕微的話局部疼痛，嚴重的話可能全身毒性反應甚至有死亡風險，務必及時就醫，避免症狀愈演愈烈。

原文出處：騎機車遭「蜜蜂攻擊」！ 女子眼眶染蜂窩性組織炎

更多民視新聞報導

清心福全諧音梗玩上癮！「吉霸芬、蜜吉恐懼」笑翻全台

新北雙溪灣潭步道傳蜂螫人事件! 3民眾遭虎頭蜂攻擊

23歲藥頭毒品藏千坪倉庫角落 緝毒犬「雲斯頓」立大功嗅出隱藏K他命

